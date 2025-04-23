Українці масово скуповують житло в Польщі — що за цим стоїть

Варшава. Фото: Unsplash

Українці залишаються найактивнішими іноземними покупцями житлової нерухомості в Польщі. У 2024 році вони придбали майже 9 тисяч квартир — це на 25% більше, ніж у 2023-му. Така динаміка не просто свідчить про зростання зацікавлення польським ринком — вона демонструє стійку тенденцію до довгострокового переїзду й адаптації.

Як пише видання salon24PL, за даними польського Міністерства внутрішніх справ, громадяни України становлять найбільшу групу серед іноземців, які купують житло в країні.

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У 2024 році іноземці загалом придбали понад 17 тисяч квартир у Польщі. Це приблизно 5% від усього обсягу житлової нерухомості, проданої за рік. Із цього числа 53% угод — за українцями. Для порівняння: білоруси, які опинилися на другому місці, купили близько 3 тисяч квартир, хоч і показали вражаюче зростання — +60% за рік.

Інша тенденція — зменшення інтересу з боку громадян Німеччини. Вони купили житло загальною площею менш як 57 тисяч квадратних метрів, що на 25% менше, ніж роком раніше.

Міста-лідери серед покупців

Найбільший попит зафіксовано в столиці Польщі — Варшаві. Тут у 2024 році іноземці придбали понад 3,5 тисячі квартир. Це на 20% більше порівняно з попереднім роком. Така популярність пояснюється високим рівнем інфраструктури, наявністю роботи та розвиненими освітніми закладами.

Варшава. Фото: Unsplash

Слідом за Варшавою йдуть Краків і Вроцлав. Це міста з потужною економікою, студентськими кампусами та активним діловим середовищем. У трійці лідерів вони тримаються стабільно вже кілька років.

Вроцлав. Фото: Unsplas

До переліку популярних серед українців також входять Лодзь, Познань, Гданськ, Гожув-Велькопольський та Щецин. Натомість курортні міста хоч і мають туристичну привабливість, але не є пріоритетними для інвесторів з України.

Лодзь. Фото: Unsplash

Що далі

Експерти прогнозують, що інтерес українців до нерухомості в цій країні продовжить зростати. Зміцнення економічних зв’язків, спрощення процедур для іноземних інвесторів і зростання міграційних потоків сприяють цьому тренду. Водночас конкуренція на ринку може призвести до поступового зростання цін, особливо в популярних містах, таких як столиця, Краків і Вроцлав.

Як повідомлялось, багато українців розглядають працевлаштування в Польщі як можливість заробітку, навіть без планів на постійне проживання. Водночас частина співвітчизників використовує Польщу для розвитку власного бізнесу або розширення існуючих компаній на міжнародному рівні.

Зазначимо також, українцям, які проживають за межами рідної країни, важливо неухильно дотримуватися місцевих законів та міграційних правил, щоб уникнути можливої депортації. Це стосується не лише Чехії та Польщі, а й будь-якої іншої держави їхнього перебування.