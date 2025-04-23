Украинцы массово скупают жилье в Польше — что за этим стоит

Варшава. Фото: Unsplash

Украинцы остаются самыми активными иностранными покупателями жилой недвижимости в Польше. В 2024 году они приобрели почти 9 тысяч квартир — это на 25% больше, чем в 2023-м. Такая динамика не просто свидетельствует о росте интереса к польскому рынку — она демонстрирует устойчивую тенденцию к долгосрочному переезду и адаптации.

Как пишет издание salon24PL, по данным польского Министерства внутренних дел, граждане Украины составляют самую большую группу среди иностранцев, которые покупают жилье в стране.

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В 2024 году иностранцы в целом приобрели более 17 тысяч квартир в Польше. Это примерно 5% от всего объема жилой недвижимости, проданной за год. Из этого числа 53% сделок — за украинцами. Для сравнения: белорусы, которые оказались на втором месте, купили около 3 тысяч квартир, хоть и показали впечатляющий рост — +60% за год.

Другая тенденция — уменьшение интереса со стороны граждан Германии. Они купили жилье общей площадью менее 57 тысяч квадратных метров, что на 25% меньше, чем годом ранее.

Города-лидеры среди покупателей

Наибольший спрос зафиксирован в столице Польши — Варшаве. Здесь в 2024 году иностранцы приобрели более 3,5 тысячи квартир. Это на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. Такая популярность объясняется высоким уровнем инфраструктуры, наличием работы и развитыми образовательными учреждениями.

Варшава. Фото: Unsplash

Вслед за Варшавой идут Краков и Вроцлав. Это города с мощной экономикой, студенческими кампусами и активной деловой средой. В тройке лидеров они держатся стабильно уже несколько лет.

Вроцлав. Фото: Unsplas

В перечень популярных среди украинцев также входят Лодзь, Познань, Гданьск, Гожув-Велькопольский и Щецин. Зато курортные города хоть и имеют туристическую привлекательность, но не являются приоритетными для инвесторов из Украины.

Лодзь. Фото: Unsplash

Что дальше

Эксперты прогнозируют, что интерес украинцев к недвижимости в этой стране продолжит расти. Укрепление экономических связей, упрощение процедур для иностранных инвесторов и рост миграционных потоков способствуют этому тренду. В то же время конкуренция на рынке может привести к постепенному росту цен, особенно в популярных городах, таких как столица, Краков и Вроцлав.

Как сообщалось, многие украинцы рассматривают трудоустройство в Польше как возможность заработка, даже без планов на постоянное проживание. В то же время часть соотечественников использует Польшу для развития собственного бизнеса или расширения существующих компаний на международном уровне.

Отметим также, украинцам, проживающим за пределами родной страны, важно неукоснительно соблюдать местные законы и миграционные правила, чтобы избежать возможной депортации. Это касается не только Чехии и Польши, но и любого другого государства их пребывания.