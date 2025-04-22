Ціни на квартири в Польщі у квітні 2025: де найдешевше купити житло

Вроцлав. Фото: Unsplash

Польща залишається привабливим ринком нерухомості для українців та інших іноземних інвесторів завдяки відносно доступним цінам, стабільній економіці та високим соціальним стандартам. У квітні 2025 року ринок житла демонструє стійке зростання цін, але в деяких містах все ще можна знайти бюджетні варіанти.

За даними порталу Otodom.pl, ціни на нерухомість у Польщі значно варіюються, залежно від міста, району, типу житла (первинний чи вторинний ринок), стану квартири та інфраструктури.

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Найдорожчими містами традиційно є Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав та курортні міста, такі як Сопот, Закопане та Свіноуйсьце.

Натомість бюджетні варіанти можна знайти в менших містах, зокрема в Сосновці, Гожуві-Велькопольському, Любліні та Бидгощі.

Найдорожчі міста

Варшава. Столиця Польщі утримує лідерство за вартістю житла. Середня ціна за квадратний метр у квітні 2025 року становить 3 875 євро.

1-кімнатні квартири (25-35 кв. м): 112 500–150 000 євро;

2-кімнатні квартири (40-55 кв. м): 175 000–237 500 євро;

3-кімнатні квартири (60-80 кв. м): 250 000–350 000 євро.

Варшава. Фото: Unsplash

Краків. Популярне туристичне та бізнес-місто з цінами близько 3 450 євро/кв. м.

1-кімнатні: 100 000-137 500 євро;

2-кімнатні: 162 500-212 500 євро;

3-кімнатні: 225 000-300 000 євро.

Краків. Фото: Unsplash

Гданськ. Приморське місто з розвиненою інфраструктурою, ціна — 3 300 євро/кв. м.

1-кімнатні: 95 000-130 000 євро;

2-кімнатні: 150 000-200 000 євро;

3-кімнатні: 212 500-275 000 євро.

Гданськ. Фото: Unsplash

Курортні міста (Сопот, Закопане, Свіноуйсьце) — ціни тут можуть сягати 5 000-8 375 євро/кв. м через туристичну привабливість.

Сопот. Фото: Pixabay



Найдешевші міста

Сосновець. Сілезьке воєводство пропонує одні з найнижчих цін — близько 1 500 євро/кв. м.

1-кімнатні (25-35 кв. м): 37 500-50 000 євро;

2-кімнатні (40-50 кв. м): 60 000-75 000 євро;

3-кімнатні (55-70 кв. м): 82 500-100 000 євро.

Сосновець. Фото: polsha24

Гожув-Велькопольський. Любушське воєводство, ціна — близько 1 675 євро/кв. м.

1-кімнатні: 40 000-52 500 євро;

2-кімнатні: 65 000-80 000 євро;

3-кімнатні: 87 500-105 000 євро.

Гожув-Велькопольський. Фото: poland.travel

Бидгощ. Спокійне місто з розвиненою інфраструктурою, ціна за "квадрат" — 1 750 євро.

1-кімнатні: 42 500-55 000 євро;

2-кімнатні: 70 000-87 500 євро;

3-кімнатні: 90 000-112 500 євро.

Бидгощ. Фото: Mariusz Guć

Люблін. Культурний центр зі зростаючим попитом, ціна — приблизно 875 євро/кв. м.

1-кімнатні: 45 000-57 500 євро;

2-кімнатні: 75 000-92 500 євро;

3-кімнатні: 100 000-120 000 євро.

Люблін. Фото: Unsplash

Що буде з цінами на квартири у Польщі

Експерти порталу Bankier.pl зазначають, що зростання цін частково компенсується державними програмами, такими як іпотека під 2% ("Перше помешкання"), яка стимулює попит на первинний ринок. Однак пропозиція нового житла не встигає за попитом, що підтримує висхідний тренд цін.

За прогнозами фахівців, у 2025 році зростання цін на житло в Польщі буде помірним. Це пов'язано з очікуваним зниженням процентних ставок та стабілізацією економічної ситуації. Однак у великих містах, таких як Варшава та Краків, ціни можуть залишатися високими через постійний попит.

Як повідомлялось, у 2025 році польський уряд продовжує підтримувати українських громадян, що знайшли прихисток у країні через війну з Росією. Серед доступних пільг — знижки на залізничні подорожі.

Також зазначимо, багато українців розглядають працевлаштування в Польщі як тимчасовий варіант, не плануючи остаточного переїзду. Деякі ж підприємці бачать у цій країні можливості для розширення свого бізнесу, відкриваючи там філії або започатковуючи нові компанії.