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Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири

31 березня 2025 22:15
Катерина Балаєва - редактор
Ціни на однокімнатні квартири в Польщі 2025: де купити вигідно
Вроцлав. Фото: Unsplash
Катерина Балаєва - редактор

Ринок нерухомості Польщі продовжує демонструвати стійке зростання, особливо у великих містах. Ціни на однокімнатні квартири в березні 2025 року відображають загальну тенденцію до подорожчання житла. Найбільше подорожчання зафіксовано у Варшаві, Кракові та Гданську, де ціни зросли на 5-8%. У менших містах зростання цін було менш значним, у межах 2-4%.

Ціни на квартири в Польщі можуть варіюватися залежно від конкретного розташування, стану житла та інших факторів. За даними порталу OtoDom, найдорожчими містами є Варшава, Краків, Гданськ — тут ціни досягають 1,2 млн злотих (300 000 доларів) за новобудови в престижних районах.

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Більш доступні міста — Лодзь, Білосток, Катовиці, де можна знайти варіанти від 300 000 злотих (75 000 доларів).

Середні ціни на 1-кімнатні квартири в Польщі

Варшава — найдорожче місто. Ціни коливаються від 600 000 до 1 200 000 злотих (150 000-300 000 доларів).

 

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 1
Варшава. Фото: Unsplash 

За пів року ціни у Варшаві зросли на 8%, пише видання InPoland.

 

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 2
Варшава. Фото: Unsplash 

Краків — друга за вартістю локація. Квартира тут коштує 500 000-900 000 злотих (125 000-225 000 доларів). Зростання цін за останні півроку — 5%.

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 3
Краків. Фото: Unsplash

Вроцлав — популярний серед іноземців. Діапазон цін — 450 000-800 000 злотих (112 000-200 000 доларів). Ціни піднялися на 4%.
 

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 4
Вроцлав. Фото: Unsplash

Познань — стабільний ринок. Тут можна знайти житло за 400 000-700 000 злотих (100 000-175 000 доларів). Зростання — 3%.
 

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 5
Познань. Фото: Unsplash

Гданськ — приморське місто з високим попитом. Ціни: 450 000-850 000 злотих (112 000-212 000 доларів). За пів року житло подорожчало на 6%.
 

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 6
Гданськ. Фото: Unsplash

Лодзь — один із найдоступніших варіантів. Квартири тут коштують 350 000-600 000 злотих (87 000-150 000 доларів). Ціни залишаються стабільними.
 

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 7
Лодзь. Фото: Unsplash

Білосток — найдешевший варіант. Діапазон цін — 300 000-500 000 злотих (75 000-125 000 доларів). Невелике падіння на 2% через менший попит.
 

Ціни змінилися — у яких містах Польщі найдешевші квартири - фото 8
Білосток. Фото: Emilia Ernst

Що буде з цінами на квартири в Польщі 

Експерти прогнозують, що ціни на 1-кімнатні квартири в Польщі продовжать зростати у 2025 році. Проте темпи зростання можуть сповільнитися через можливе підвищення відсоткових ставок та зміни в економічній ситуації.

Фактори, що впливають на ціни:

  • зростання попиту;
  • економічна ситуація в країні та світі;
  • рівень інфляції;
  • відсоткова ставка за іпотечними кредитами;
  • попит та пропозиція на ринку нерухомості;
  • місце розташування квартири та її стан.

Зазначимо, у Польщі певні категорії громадян мають право на службове житло або грошову компенсацію для оренди. Ця підтримка поширюється і на українців, які прибули до країни через повномасштабну війну. Держава надає пільги для забезпечення житлом тим, хто цього потребує.

Також ми повідомляли, що у 2025 році українці в Польщі можуть зіткнутися з депортацією через незнання місцевих законів. Для легального перебування необхідно вчасно продовжувати візу та дотримуватися правил країни. Ігнорування цих вимог може призвести до примусового виселення на батьківщину.

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