Цены на однокомнатные квартиры в Польше 2025: где купить выгодно

Вроцлав. Фото: Unsplash

Рынок недвижимости Польши продолжает демонстрировать устойчивый рост, особенно в крупных городах. Цены на однокомнатные квартиры в марте 2025 года отражают общую тенденцию к подорожанию жилья. Наибольшее подорожание зафиксировано в Варшаве, Кракове и Гданьске, где цены выросли на 5-8%. В меньших городах рост цен был менее значительным, в пределах 2-4%.

Цены на квартиры в Польше могут варьироваться в зависимости от конкретного расположения, состояния жилья и других факторов. По данным портала OtoDom, самыми дорогими городами являются Варшава, Краков, Гданьск — здесь цены достигают 1,2 млн злотых (300 000 долларов) за новостройки в престижных районах.

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Более доступные города — Лодзь, Белосток, Катовице, где можно найти варианты от 300 000 злотых (75 000 долларов).

Средние цены на 1-комнатные квартиры в Польше

Варшава — самый дорогой город. Цены колеблются от 600 000 до 1 200 000 злотых (150 000-300 000 долларов).

Варшава. Фото: Unsplash

За полгода цены в Варшаве выросли на 8%, пишет издание InPoland.

Варшава. Фото: Unsplash

Краков — вторая по стоимости локация. Квартира здесь стоит 500 000-900 000 злотых (125 000-225 000 долларов). Рост цен за последние полгода — 5%.

Краков. Фото: Unsplash

Вроцлав — популярный среди иностранцев. Диапазон цен — 450 000-800 000 злотых (112 000-200 000 долларов). Цены поднялись на 4%.

Вроцлав. Фото: Unsplash

Познань — стабильный рынок. Здесь можно найти жилье за 400 000-700 000 злотых (100 000-175 000 долларов). Рост — 3%.

Познань. Фото: Unsplash

Гданьск — приморский город с высоким спросом. Цены: 450 000-850 000 злотых (112 000-212 000 долларов). За полгода жилье подорожало на 6%.

Гданьск. Фото: Unsplash

Лодзь — один из самых доступных вариантов. Квартиры здесь стоят 350 000-600 000 злотых (87 000-150 000 долларов). Цены остаются стабильными.

Лодзь. Фото: Unsplash

Белосток — самый дешевый вариант. Диапазон цен — 300 000-500 000 злотых (75 000-125 000 долларов). Небольшое падение на 2% из-за меньшего спроса.

Белосток. Фото: Emilia Ernst

Что будет с ценами на квартиры в Польше

Эксперты прогнозируют, что цены на 1-комнатные квартиры в Польше продолжат расти в 2025 году. Однако темпы роста могут замедлиться из-за возможного повышения процентных ставок и изменения в экономической ситуации.

Факторы, влияющие на цены:

рост спроса;

экономическая ситуация в стране и мире;

уровень инфляции;

процентная ставка по ипотечным кредитам;

спрос и предложение на рынке недвижимости;

местоположение квартиры и ее состояние.

Отметим, в Польше определенные категории граждан имеют право на служебное жилье или денежную компенсацию для аренды. Эта поддержка распространяется и на украинцев, прибывших в страну из-за полномасштабной войны. Государство предоставляет льготы для обеспечения жильем тем, кто в этом нуждается.

Также мы сообщали, что в 2025 году украинцы в Польше могут столкнуться с депортацией из-за незнания местных законов. Для легального пребывания необходимо вовремя продлевать визу и соблюдать правила страны. Игнорирование этих требований может привести к принудительному выселению на родину.