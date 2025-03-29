Громадянство Польщі у 2025 році — як можна отримати другий паспорт

Український паспорт. Фото: УНІАН

Стати громадянином іншої країни — непроста справа. Щоб швидко отримати паспорт, необхідно його "купити", тобто заплатити шляхом інвестування. Але суму доведеться витратити чималу. Деякі українці, мешкаючи в Польщі, можуть замислитися над потребою місцевого громадянства. Доведеться виконати низку непростих умов.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити для набуття громадянства Польщі.

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Як стати громадянином Польщі

Фахівці юридичної фірми Dudkowiak & Putyra розповіли, що існує п’ять способів набути польське громадянство:

за народженням або усиновленням;

за місцем проживання;

надання громадянства Президентом;

відновлення громадянства;

за походженням.

Перший спосіб підходить новонародженим, а також усиновленим дітям до 16 років. Необхідно, аби мама чи тато були громадянами Польщі. Якщо батьки невідомі, то громадянство набувається автоматично при народженні на території держави.

Другий спосіб доступний іноземцям, які тривалий час легально перебувають у Польщі та знають мову. Згідно з місцевим законодавством, паспорт видають після підтвердження знання польської на рівні B1. Доведеться скласти державний іспит і забрати відповідний сертифікат.

Третій варіант — звернутися до президента, який має повноваження надати громадянство будь-якій особі за заявою, незалежно від актуального паспорта, зв’язків з Польщею, знання мови чи наявності стабільного доходу. Плюс не обов’язково проживати в країні на момент подання заяви. Хороші шанси мають люди з особливими досягненнями: вчені, спортсмени, художники тощо.

Відновити громадянство можуть іноземці, які втратили його на різних законних підставах до 1 січня 1999 року. Але спосіб недоступний особам, які:

добровільно пішли на військову службу в армію союзу Осі між 1 вересня 1939 року і 8 травня 1945 року (йдеться про Німеччину, Італію та Японію);

добровільно прийняли державну посаду в одній із країн союзу Осі;

працювали для заподіяння шкоди Польщі, її незалежності та суверенітету, брали участь у порушеннях прав людини, становили загрозу обороні чи безпеці.

Нарешті, громадянство за походженням набувається після підтвердження приналежності до польського народу матері, батька, бабусі, дідуся, прабабусі чи прадідуся. Але необхідно мати карту поляка, яка дозволяє на спрощених умовах отримати постійне місце проживання і через рік безперервного перебування на території держави претендувати на паспорт.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, швидко і відносно недорого українці можуть отримати громадянство Вануату. Це острівна держава в Меланезії, за паспорт якої треба дати безповоротний внесок у Державний фонд розвитку — 130 000 доларів. Тоді процес оформлення триватиме 1-2 місяці в середньому.

Також ми писали, що відомий американський режисер Вадим Перельман хоче отримати громадянство України. Він народився і деякий час проживав у Києві, але після трагічної загибелі батька в 1972 році переїхав із мамою до США.