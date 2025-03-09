Громадянство швидко і дешево — де найпростіше отримати другий паспорт

Українські паспорти. Фото: Pexels

Один із найпростіших варіантів набуття громадянства — купити його. Чимало країн пропонують іноземцям інвестиційні програми, в межах яких дозволяють оформлення місцевого паспорта за гроші. Суми можуть сягати 1 млн доларів, але в деяких державах інвестиції не настільки захмарні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка країна найшвидше і найдешевше надає громадянство.

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Недороге громадянство

Найшвидша програма набуття громадянства за інвестиціями діє в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Вануату — це острівна держава в Меланезії, яка межує на сході з територіальними водами Фіджі, на заході — з економічною зоною Австралії. Паспорт оформлюють на все життя з можливістю передачі громадянства майбутнім поколінням за походженням.

Умови програми дуже лояльні:

паспорти видаються протягом 1-2 місяців;

безповоротний внесок до Державного фонду розвитку Вануату — 130 000 доларів;

плата за проведення комплексного юридичного аудиту — 2 000 доларів;

паспортний збір — 160 доларів;

не потрібно особисто відвідувати країну для подання заявки;

можна отримати австралійську гостьову візу (підклас 600, туристичний потік), яка дозволяє відвідувати континент протягом 12 місяців з усіма цілями, крім ділових або медичних.

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Острівна держава Ванауту. Фото: Tripadvisor

Варто уточнити, що у 2022 році Європейський Союз призупинив дію угоди про безвізовий режим з Вануату "через ризики, пов'язані зі схемами надання громадянства інвесторам (схеми "золотих паспортів")".

Також серед недоліків громадянства — схильність держави до природних небезпек. Там висока вулканічна активність, трапляються землетруси, шторми та цунамі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть стати громадянами Румунії за програмою репатріації. Потрібно довести своє національне коріння, тобто підтвердити що близькі родичі колись жили в Румунії чи були її громадянами. Другий паспорт можна оформити за 1-2 роки максимум.

Також ми писали, що існує можливість отримати громадянство за правом народження. Чимало країн автоматично надають статус громадянина новонародженим на їх території. Принцип jus soli повноцінно діє в Канаді, США і багатьох державах Латинської Америки.