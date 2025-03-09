Гражданство быстро и дешево — где проще всего получить второй паспорт

Быстро и недорого — гражданство какой страны проще всего получить
Один из самых простых вариантов получения гражданства — купить его. Многие страны предлагают иностранцам инвестиционные программы, в рамках которых позволяют оформление местного паспорта за деньги. Суммы могут достигать 1 млн долларов, но в некоторых государствах инвестиции не столь заоблачные.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.
Недорогое гражданство
Самая быстрая программа получения гражданства по инвестициям действует в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вануату — это островное государство в Меланезии, которая граничит на востоке с территориальными водами Фиджи, на западе — с экономической зоной Австралии. Паспорт оформляют на всю жизнь с возможностью передачи гражданства будущим поколениям по происхождению.
Условия программы очень лояльны:
- паспорта выдаются в течение 1-2 месяцев;
- безвозвратный взнос в Государственный фонд развития Вануату — 130 000 долларов;
- плата за проведение комплексного юридического аудита — 2 000 долларов;
- паспортный сбор — 160 долларов;
- не нужно лично посещать страну для подачи заявки;
- можно получить австралийскую гостевую визу (подкласс 600, туристический поток), которая позволяет посещать континент в течение 12 месяцев со всеми целями, кроме деловых или медицинских.
Стоит уточнить, что в 2022 году Европейский Союз приостановил действие соглашения о безвизовом режиме с Вануату "из-за рисков, связанных со схемами предоставления гражданства инвесторам (схемы "золотых паспортов")".
Также среди недостатков гражданства — подверженность государства природным опасностям. Там высокая вулканическая активность, случаются землетрясения, штормы и цунами.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут стать гражданами Румынии по программе репатриации. Нужно доказать свои национальные корни, то есть подтвердить что близкие родственники когда-то жили в Румынии или были ее гражданами. Второй паспорт можно оформить за 1-2 года максимум.
Также мы писали, что существует возможность получить гражданство по праву рождения. Многие страны автоматически предоставляют статус гражданина новорожденным на их территории. Принцип jus soli полноценно действует в Канаде, США и многих государствах Латинской Америки.
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