Гражданство быстро и дешево — где проще всего получить второй паспорт

Украинские паспорта. Фото: Pexels

Один из самых простых вариантов получения гражданства — купить его. Многие страны предлагают иностранцам инвестиционные программы, в рамках которых позволяют оформление местного паспорта за деньги. Суммы могут достигать 1 млн долларов, но в некоторых государствах инвестиции не столь заоблачные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.

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Недорогое гражданство

Самая быстрая программа получения гражданства по инвестициям действует в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вануату — это островное государство в Меланезии, которая граничит на востоке с территориальными водами Фиджи, на западе — с экономической зоной Австралии. Паспорт оформляют на всю жизнь с возможностью передачи гражданства будущим поколениям по происхождению.

Условия программы очень лояльны:

паспорта выдаются в течение 1-2 месяцев;

безвозвратный взнос в Государственный фонд развития Вануату — 130 000 долларов;

плата за проведение комплексного юридического аудита — 2 000 долларов;

паспортный сбор — 160 долларов;

не нужно лично посещать страну для подачи заявки;

можно получить австралийскую гостевую визу (подкласс 600, туристический поток), которая позволяет посещать континент в течение 12 месяцев со всеми целями, кроме деловых или медицинских.

Островное государство Ванауту. Фото: Tripadvisor

Стоит уточнить, что в 2022 году Европейский Союз приостановил действие соглашения о безвизовом режиме с Вануату "из-за рисков, связанных со схемами предоставления гражданства инвесторам (схемы "золотых паспортов")".

Также среди недостатков гражданства — подверженность государства природным опасностям. Там высокая вулканическая активность, случаются землетрясения, штормы и цунами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут стать гражданами Румынии по программе репатриации. Нужно доказать свои национальные корни, то есть подтвердить что близкие родственники когда-то жили в Румынии или были ее гражданами. Второй паспорт можно оформить за 1-2 года максимум.

Также мы писали, что существует возможность получить гражданство по праву рождения. Многие страны автоматически предоставляют статус гражданина новорожденным на их территории. Принцип jus soli полноценно действует в Канаде, США и многих государствах Латинской Америки.