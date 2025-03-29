Гражданство Польши в 2025 году — как можно получить второй паспорт

Украинский паспорт. Фото: УНИАН

Стать гражданином другой страны — непростое дело. Чтобы быстро получить паспорт, необходимо его "купить", то есть заплатить путем инвестирования. Но сумму придется потратить немалую. Некоторые украинцы, проживая в Польше, могут задуматься над потребностью местного гражданства. Но придется выполнить ряд непростых условий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать для получения гражданства Польши.

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Как стать гражданином Польши

Специалисты юридической фирмы Dudkowiak & Putyra рассказали, что существует пять способов приобрести польское гражданство:

по рождению или усыновлению;

по месту жительства;

предоставление гражданства Президентом;

восстановление гражданства;

по происхождению.

Первый способ подходит новорожденным, а также усыновленным детям до 16 лет. Необходимо, чтобы мама или папа были гражданами Польши. Если родители неизвестны, то гражданство приобретается автоматически при рождении на территории государства.

Второй способ доступен иностранцам, которые длительное время легально находятся в Польше и знают язык. Согласно местному законодательству, паспорт выдают после подтверждения знания польского на уровне B1. Придется сдать государственный экзамен и забрать соответствующий сертификат.

Третий вариант — обратиться к президенту, который имеет полномочия давать гражданство любому человеку по заявлению, независимо от актуального паспорта, связей с Польшей, знания языка или наличия стабильного дохода. Плюс не обязательно проживать в стране на момент подачи заявления. Хорошие шансы имеют люди с особыми достижениями: ученые, спортсмены, художники и др.

Восстановить гражданство могут иностранцы, которые потеряли его на различных законных основаниях до 1 января 1999 года. Но способ недоступен лицам, которые:

добровольно пошли на военную службу в армию союза Оси между 1 сентября 1939 года и 8 мая 1945 года (речь идет о Германии, Италии и Японии);

добровольно приняли государственную должность в одной из стран союза Оси;

работали для причинения вреда Польше, ее независимости и суверенитету, участвовали в нарушениях прав человека, представляли угрозу обороне или безопасности.

Наконец, гражданство по происхождению приобретается после подтверждения принадлежности к польскому народу матери, отца, бабушки, дедушки, прабабушки или прадедушки. Но необходимо иметь карту поляка, которая позволяет на упрощенных условиях получить постоянное место жительства и через год непрерывного пребывания на территории государства претендовать на паспорт.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, быстро и относительно недорого украинцы могут получить гражданство Вануату. Это островное государство в Меланезии, за паспорт которого надо дать безвозвратный взнос в Государственный фонд развития — 130 000 долларов. Тогда процесс оформления займет 1-2 месяца в среднем.

Также мы писали, что известный американский режиссер Вадим Перельман хочет получить гражданство Украины. Он родился и некоторое время проживал в Киеве, но после трагической гибели отца в 1972 году переехал с мамой в США.