Вадим Перельман хоче стати громадянином України — подробиці

Вадим Перельман. Фото: Reuters

Американський режисер Вадим Перельман хоче отримати громадянство України. Кінодіяч має українське коріння та народився у Києві.

Своїми планами режисер поділився в інтерв'ю Oboz.ua.

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Вадим Перельман хоче отримати українське громадянство

Режисер народився і деякий час прожив у Києві. Батько Перельмана був головним інженером Канівської електростанції, але 1972 року загинув у ДТП. Після трагедії майбутній кінодіяч із мамою переїхав до Канади, а потім до США.

До повномасштабної війни Перельман часто бував на батьківщині, а декілька років тому серйозно почав думати про те, аби отримати громадянство. Востаннє режисер бачив рідне місто 2021 року, коли приїхав отримати свідоцтво про народження та побачитися із друзями.

"Я багато разів бував у Києві з того часу, як ми з мамою поїхали. Востаннє наприкінці 2021 року. Встиг побувати, мені здається, скрізь. Як завжди, обов'язково ходжу на цвинтар до тата. До бабусь та дідусів на Байкове. Багато гуляю містом. Друзі возили мене, показували щось із того, що ще не бачив, адже місто змінюється.

Я приїхав отримати свідоцтво про народження. Якоїсь миті задумався про український паспорт. Треба сказати, що завжди хотів мати цей документ. І це був один із кроків до цього. Копію свідоцтва я одержав тоді, воно в мене є", — розповів Перельман.

Режисер Вадим Перельман. Фото: УНІАН

За словами режисера, в нього залишилося багато приємних спогадів про Україну, а Київ залишається для нього одним із найкращих міст у світі.

"Мене справді тягне до рідного міста — весь час і завжди. Це моє улюблене місто — так було й буде. І я сподіваюся, що ще приїду до Києва неодноразово. Так склалося, що нікого із родичів у мене там уже немає. Друзі? Багато хто виїхав. Коли приїжджаю, мешкаю на орендованих квартирах", — поділився Перельман.

Зазначимо, що Вадим Перельман прославився у Голлівуді фільмами "Дім з піску і туману" та "Усе життя перед очима" з Умою Турман. Певний час режисер також працював у Росії та Білорусі.

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