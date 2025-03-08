Олександр Рудинський висловився про росіян у фільмі Анора — що сказав

Олександр Рудинський. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Український актор Олександр Рудинський емоційно прокоментував участь російських акторів у оскароносному фільмі "Анора". Лауреат премії BAFTA "розніс" Марка Ейдельштейна.

Реакцією актор поділився у подкасті "Гуртом та вщент" Сергія Притули на YouTube.

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Днями у Лос-Анджелесі відбулася премія "Оскар", найбільшу кількість на якій отримав фільм про сина російського олігарха "Анора" режисера Шона Бейкера. Перемога стрічки обурила обурила українців та акторську спільноту.

На думку Рудинського, фільм важко назвати дійсно кращою кінороботою року. За словами актора, він подивився стрічку, аби оцінити її об'єктивно, але участь росіян викликала у нього роздратування.

"Я дивився фільм. Мені було цікаво подивитися, чи дійсно є за що номінувати Борисова. Я не засинав до середини фільму, але мене сильно дратував цей актор. Не Борисов, а інший, молодий кучерявий (Марк Ейдельштейн — ред.). Я його бачив на BAFTA, потім ми з дружиною дивилися фільм, і він мене, с*ка, харить. Аж дратувало", — висловився Рудинський.

Актор Олександр Рудинський. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Нагадаємо, Олександр Рудинський разом із зірками Голлівуду нагадав про українців на "Оскарі". Також ми писали, що зірка фільму "Убити Білла" за сцени потужно підтримала Україну.