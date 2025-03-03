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Зірка "Вбити Білла" зі сцени Оскар-2025 підтримала Україну

3 березня 2025 03:47
Марія Коваленко - Редактор
Оскар 2025 — Деріл Ханна підтримала Україну — відео
Деріл Ханна. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

Голлівудська акторка Деріл Ханна підтримала українців під час церемонії нагородження "Оскар-2025". Знаменитість вигукнула "Слава Україні" зі сцени кіноподії.

Новини.LIVE повідомляють про це із посиланням на пряму трансляцію церемонії.

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Деріл Ханна підтримала Україну на "Оскарі-2025"

Зірка фільму "Вбити Білла" стала однією із співведучих премії та оголошувала переможців у номінації "Найкращий монтаж". Свою промову акторка почала зі слів на підтримку українців, а також показала знак "peace" — два пальці догори.

"Слава Україні! Ось, хто насправді найкрутіші!", — сказала зі сцени Ханна.

Деріл Ханна підтримала Україну на Оскарі 2025 - фото
Деріл Ханна на "Оскарі 2025". Фото: Reuters

Нагадаємо, сценарист фільму "Конклав" також підтримав українців на церемонії "Оскар-2025". Також команда фільму "Порцелянова війна" з'явилися із брошками із прапором України.

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