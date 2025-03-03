Оскар 2025 — Деріл Ханна підтримала Україну — відео

Зірка "Вбити Білла" зі сцени Оскар-2025 підтримала Україну
Голлівудська акторка Деріл Ханна підтримала українців під час церемонії нагородження "Оскар-2025". Знаменитість вигукнула "Слава Україні" зі сцени кіноподії.
Новини.LIVE повідомляють про це із посиланням на пряму трансляцію церемонії.
Деріл Ханна підтримала Україну на "Оскарі-2025"
"Slava Ukraine."— ABC News (@ABC) March 3, 2025
Daryl Hannah acknowledged the war in Ukraine before presenting the Oscar for Best Editing to Sean Baker.#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/0pBvkPxR61
Зірка фільму "Вбити Білла" стала однією із співведучих премії та оголошувала переможців у номінації "Найкращий монтаж". Свою промову акторка почала зі слів на підтримку українців, а також показала знак "peace" — два пальці догори.
"Слава Україні! Ось, хто насправді найкрутіші!", — сказала зі сцени Ханна.
Нагадаємо, сценарист фільму "Конклав" також підтримав українців на церемонії "Оскар-2025". Також команда фільму "Порцелянова війна" з'явилися із брошками із прапором України.
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