Оскар 2025 — Адам Сендлер з'явився на премії у шортах і худі

Адам Сендлер. Фото: Reuters

Голлівудський актор Адам Сендлер повеселив глядачів церемонії нагородження премії "Оскар-2025". Зірка фільму "Щасливчик Гілмор" з'явився у залі кінотеатру Долбі у спортивних шортах та худі.

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Актор вирізнився серед усіх своїх колег, які прийшли на церемонія нагородження у гламурних та вишуканих образах від кутюр. 58-річний Сендлер сидів у залі у яскравій худі та спортивних шортах.

Як пожартував ведучий премії Конан О'Браєн, актор має вигляд як "хлопець, який грає у покер о другій ночі".

Адам Сендел на "Оскар-2025". Фото: Reuters

Насправді, поява зірки кіно у такому образі стала своєрідним перформансом під час премії. Сендлер пройшовся залою у своєму спортивному аутфіті, поспілкувався із Тімоті Шаламе та згодом покинув глядацьку залу.

Однак українці помітили у вчинку актора образливий натяк на нещодавню зустріч Володимира Зеленського та із президентом США Дональдом Трампом, під час якої українському лідеру поставили суперечливе запитання про те, коли він одягне костюм. Як відомо, український лідер дав обіцянку з'явитися у костюмі після завершення війни.

Нагадаємо, на червоному хіднику з'явилася команда українського фільму "Порцелянова війна". Також стало відомо, чому Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар-2025".