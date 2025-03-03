Оскар 2025 - Адам Сэндлер появился на премии в шортах и худи

Адам Сэндлер. Фото: Reuters

Голливудский актер Адам Сэндлер повеселил зрителей церемонии награждения премии "Оскар-2025". Звезда фильма "Счастливчик Гилмор" появился в зале кинотеатра Долби в спортивных шортах и худи.

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Актер отличился среди всех своих коллег, которые пришли на церемонию награждения в гламурных и изысканных образах от кутюр. 58-летний Сэндлер сидел в зале в яркой худи и спортивных шортах.

Как пошутил ведущий премии Конан О'Брайен, актер выглядит как "парень, который играет в покер в два часа ночи".

Адам Сэнделл на "Оскар-2025". Фото: Reuters

На самом деле, появление звезды кино в таком образе стало своеобразным перформансом во время премии. Сэндлер прошелся по залу в своем спортивном аутфите, пообщался с Тимоти Шаламе и впоследствии покинул зрительный зал.

Однако украинцы заметили в поступке актера оскорбительный намек на недавнюю встречу Владимира Зеленского и с президентом США Дональдом Трампом, во время которой украинскому лидеру задали спорный вопрос о том, когда он наденет костюм. Как известно, украинский лидер дал обещание появиться в костюме после завершения войны.

Напомним, на красной дорожке появилась команда украинского фильма "Фарфоровая война". Также стало известно, почему Харрисон Форд отказался вести "Оскар-2025".