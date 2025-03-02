Оскар-2025 — прогнози The Hollywood Reporter

Статуетка премії "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/

В ніч проти 3 березня відбудеться найочікуваніша кіноподія року — церемонія "Оскар". Нагороди вручатимуть у кінотеатрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

Ймовірних переможців кінопремії назвало видання The Hollywood Reporter.

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Свою оцінку видання базує Оскар на математичній моделі, що враховує галузеві нагороди, оцінки критиків, ставки букмекерів та інше.

Нагороду за найкращий фільм може отримати "Анора" — історія про кохання сина російського олігарха та повії.

Кращим актором, за версією видання, може стати Едрієн Броуді за роль Ласло Тота у стрічці "Бруталіст". Цей фільм вже приніс актору Золотий глобус, BAFTA та Critics Choice Awards.

Нагороду кращої акторки ймовірно отримає Демі Мур за роль у "Субстанції".

Отримати нагороду за найкращу режисуру може Шон Бейкер за фільм "Анора". Ця стрічка може також перемогти в номінації Найкращий оригінальний сценарій.

Статуетку за найкращий документальний фільм можуть здобути творці "Немає іншої землі". Українцям зі стрічкою "Порцелянова війна" прогнозують лише 3-тє місце.

Нагадаємо, зірка фільму "Емілія Перес" Карла Софія Гаскон втрапила у гучний скандал через свої публікації у соцмережах. Також оскароносний актор Джин Гекмен був знайдений мертвим у своєму будинку в Нью-Мексико разом зі своєю дружиною Бетсі Аракавою.