Помер легендарний актор Джин Гекмен

Актор Джин Гекмен. Фото: Reuters

Легендарний актор Джин Гекмен був знайдений мертвим у своєму будинку в Нью-Мексико разом зі своєю дружиною Бетсі Аракавою. Йому було 95 років.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Що сталося в будинку актора Джина Гекмен

Поліція повідомила, що зірка був знайдений мертвим разом зі своєю дружиною та їхнім собакою в їхньому розкішному будинку вартістю 3,8 мільйона доларів. За даними правоохоронців, на тілах не було знайдено жодних ознак злочину.

Чим відомий Джин Гекмен

Гекмен став відомий завдяки ролі у фільмі "Бонні і Клайд" 1967 року, де він зіграв Бака Барроу. Проте найбільшу популярність йому принесли ролі у фільмах про Супермена, а також такі хіти, як "Міссісіпі палає" та "Непрощений".

У 1972 році він отримав "Оскара" за найкращу чоловічу роль за роль Джиммі "Папая" Дойла у фільмі "Французький зв'язок". В 1993 році Гекмен отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану за роль у вестерні "Непрощений". Ця стрічка отримала чотири "Оскари", в тому числі за найкращий фільм.

Актор Джин Гекмен зі статуеткою "Оскар". Фото: Reuters

Окрім того, легендарний актор виграв дві номінації на премію BAFTA і три "Золоті глобуси".

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор Олексій Самойленко. Він долучився до лав війська на початку повномасштабного вторгнення.

Жертвами грабіжника стали голлівудська акторка Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан. Невідомий чоловік вдерся до їхнього маєтку у Лос-Анджелесі.