Померла відома акторка Мішель Трахтенберг — зірка серіалів

Акторка Мішель Трахтенберг. Фото: Reuters

Молоду акторку Мішель Трахтенберг знайшли мертвою у її квартирі в Нью-Йорку. Жінці було лише 39 років. Вона відома за ролями у серіалах "Пліткарка" та "Баффі, винищувачка вампірів".

Про це пише ABC News у середу, 26 лютого.

Читайте також:

Що відомо про смерть Мішель Трахтенберг

Як зазначає видання, близько восьмої ранку акторку Мішель Трахтенберг знайшли мертвою в її оселі. Відомо, що нещодавно жінці зробили трансплантацію печінки. Можливо, саме це дало ускладнення.

За попередньою інформацією, смерть акторки вважають природною, можливого злочину у цьому не вбачають. Точні обставини смерті має встановити судмедекспертиза.

Акторка Мішель Трахтенберг. Фото: Reuters

Чим відома Мішель Трахтенберг

Багато глядачів дізнались про Мішель Трахтенберг після її ролі у серіалі "Баффі, винищувачка вампірів". Вона грала сестру головної героїні. У 2001 році її номінували на премію "Вибір підлітків".

Крім того, актриса знялася в епізодичній ролі у кліпі Fall Out Boy на хіт гурту "This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race". Це відбулось у 2007 році. Мішель також знімалась в багатьох телевізійних шоу.

Мішель Трахтенберг. Фото: Reuters

Ще одна гучна роль Трахтенберг — Джорджина Спаркс у серіалі "Пліткарка". У 2012 році після виходу серіалу її номінували як найкращу телевізійну лиходійку на премії Teen Choice Award.

"Це, безумовно, набагато веселіше, ніж грати хорошу дівчину. Мені подобається реакція. Я ніколи не розуміла, чому деякі актори не хочуть грати лиходіїв чи злих персонажів", — відгукувалась про свою роль Трахтенберг.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор Олексій Самойленко. Він долучився до лав війська на початку повномасштабного вторгнення.

Жертвами грабіжника стали голлівудська акторка Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан. Невідомий чоловік вдерся до їхнього маєтку у Лос-Анджелесі.