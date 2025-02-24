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На фронті загинув відомий український актор

24 лютого 2025 11:42
Марія Коваленко - Редактор
Олексій Самойленко загинув на війні — фото
Олексій Самойленко. Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko
Марія Коваленко - Редактор

Український актор Олексій Самойленко загинув на фронті. Захисник від перших днів повномасштабного вторгнення воював проти ворога.

Трагічну звістку про загибель актора повідомила в Instagram його подруга, акторка Катерина Григоренко.

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Загинув Олексій Самойленко

Як повідомила Катерина, життя воїна обірвалося 19 лютого. Олексій взяв до рук зброю у перші дні повномасштабної війни та відстоював батьківщину. Самойленко був родом з Донеччини, тож, за словами Катерини, добре знав, за що він воює.

"Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. В ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе. Він пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення. Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області, і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого", — розповіла про полеглого захисника акторка.

Олексій Самойленко загинув - фото
Актор Олексій Самойленко.

До служби в ЗСУ Самойленко знімався у кіно та серіалах. Глядачі могли запам'ятати його за ролями у таких роботах, як "Доктор Віра" та "Прогулянка у порожнечі".

В останню путь Олексія проведуть 26 лютого о 10.30 ранку на Берковецькому кладовищі на Алеї Героїв.

Раніше стало відомо, що на війні загинув український журналіст Ярослав Шапочка. Також на фронті обірвалося життя кінопродюсера Станіслава Притули.   

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