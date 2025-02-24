Алексей Самойленко погиб на войне — фото

Алексей Самойленко. Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko

Украинский актер Алексей Самойленко погиб на фронте. Защитник с первых дней полномасштабного вторжения воевал против врага.

Трагическую весть о гибели актера сообщила в Instagram его подруга, актриса Екатерина Григоренко.

Читайте также:

Погиб Алексей Самойленко

Как сообщила Екатерина, жизнь воина оборвалась 19 февраля. Алексей взял в руки оружие в первые дни полномасштабной войны и защищал родину. Самойленко был родом из Донецкой области, поэтому, по словам Екатерины, хорошо знал, за что он воюет.

"Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя. Он пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения. Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области, и там похоронены его предки. А еще он был чрезвычайно талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого", — рассказала о павшем защитнике актриса.

Актер Алексей Самойленко. Фото: instagram.com/kateryna.hryhorenko

До службы в ВСУ Самойленко снимался в кино и сериалах. Зрители могли запомнить его по ролям в таких работах как "Доктор Вера" и "Прогулка в пустоте".

В последний путь Алексея проведут 26 февраля в 10.30 утра на Берковецком кладбище на Аллее Героев.

Ранее стало известно, что на войне погиб украинский журналист Ярослав Шапочка. Также на фронте оборвалась жизнь кинопродюсера Станислава Притулы..