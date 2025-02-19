Будинок Ніколь Кідман пограбували — що відомо

Ніколь Кідман. Фото: instagram.com/nicolekidman

Голлівудська акторка Ніколь Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан, стали жертвами грабіжника. До їхнього маєтку у Лос-Анджелесі вдерся невідомий чоловік.

Про це повідомило видання TMZ.

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Будинок Ніколь Кідман пограбували

Минулими вихідними будинок зіркового подружжя у Беверлі-Гілз вартістю у 4,7 млн доларів став ціллю зловмисника.

Як повідомив журналістам інсайдер у правоохоронних органах, грабіжник розбив вікно у розкішному маєтку Кідман, аби проникнути всередину.

Будинок Ніколь Кідман та Кіта Урбана. Фото: SplashNews.com

На момент пограбування акторки та її чоловіка не було вдома. Однак у будинку перебував один із співробітників подружжя, який налякав грабіжника.

Наразі зловмисника не затримали та невідомо, чи вдалося йому вкрасти щось із зіркового маєтку. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.

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