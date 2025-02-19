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До розкішного маєтку Ніколь Кідман вдерся грабіжник

19 лютого 2025 11:32
Марія Коваленко - Редактор
Будинок Ніколь Кідман пограбували — що відомо
Ніколь Кідман. Фото: instagram.com/nicolekidman
Марія Коваленко - Редактор

Голлівудська акторка Ніколь Кідман та її чоловік, музикант Кіт Урбан, стали жертвами грабіжника. До їхнього маєтку у Лос-Анджелесі вдерся невідомий чоловік.

Про це повідомило видання TMZ.

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Будинок Ніколь Кідман пограбували

Минулими вихідними будинок зіркового подружжя у Беверлі-Гілз вартістю у 4,7 млн доларів став ціллю зловмисника.

Як повідомив журналістам інсайдер у правоохоронних органах, грабіжник розбив вікно у розкішному маєтку Кідман, аби проникнути всередину.

Будинок Ніколь Кідман у Лос-Анджелесі - фото
Будинок Ніколь Кідман та Кіта Урбана. Фото: SplashNews.com

На момент пограбування акторки та її чоловіка не було вдома. Однак у будинку перебував один із співробітників подружжя, який налякав грабіжника.

Наразі зловмисника не затримали та невідомо, чи вдалося йому вкрасти щось із зіркового маєтку. Правоохоронці продовжують проводити розслідування.

Нагадаємо, відому корейську акторку знайшли мертвою у власному будинку. Також ми писали, що Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря" після гучного скандалу.

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