Кім Се Рон померла — що відомо

Кім Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Популярну південнокорейську акторку Кім Се Рон знайшли мертвою у власному будинку. Знаменитості було усього 24 роки.

Про це пише Korean Herald.

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Тіло акторки знайшов в її будинку в районі Сондонгу в Сеулі її друг, який приїхав до неї на заплановану зустріч.

Місцева поліція вже почала розслідування загадкової причини смерті Кім. Як повідомили правоохоронці, не помітили жодних слідів взлому оселі.

"Наразі ми не знайшли жодних ознак злочину, але ми розслідуємо обставини смерті", — повідомив представник поліції.

Акторка Кім Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Се Рон прославилася своїми чисельними ролями у популярних південнокорейських серіалах та кіно. Ще у дитинстві Кім знялася у стрічках "Людина з нізвідки" та "Сусід", який зробили її відомою.

2023 року акторка зіграла одну з головних ролей у серіалі Netflix "Шукачі".

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