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Відому 24-річну корейську акторку знайшли мертвою

17 лютого 2025 12:03
Марія Коваленко - Редактор
Кім Се Рон померла — що відомо
Кім Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae
Марія Коваленко - Редактор

Популярну південнокорейську акторку Кім Се Рон знайшли мертвою у власному будинку. Знаменитості було усього 24 роки.

Про це пише Korean Herald.

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Кім Се Рон померла

Тіло акторки знайшов в її будинку в районі  Сондонгу в Сеулі її друг, який приїхав до неї на заплановану зустріч.

Місцева поліція вже почала розслідування загадкової причини смерті Кім. Як повідомили правоохоронці, не помітили жодних слідів взлому оселі.

"Наразі ми не знайшли жодних ознак злочину, але ми розслідуємо обставини смерті", — повідомив представник поліції.

Акторка Кім Се Рон померла - фото
Акторка Кім Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Се Рон прославилася своїми чисельними ролями у популярних південнокорейських серіалах та кіно. Ще у дитинстві Кім знялася у стрічках "Людина з нізвідки" та "Сусід", який зробили її відомою.

2023 року акторка зіграла одну з головних ролей у серіалі Netflix "Шукачі".

Раніше донька тяжкохворого Брюса Вілліса розповіла нові подробиці про стан актора. А також стало відомо про загибель молодого українського футболіста.

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