Стан Брюса Вілліса значно погіршився — донька актора зробила заяву

Брюс Вілліс з донькою Таллулою. Фото: instagram.com/buuski

Стан здоров'я голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, погіршився. Зірка кіно втрачає можливість говорити.

Про це заявила молодша донька актора Таллула.

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Брюс Вілліс майже не говорить

Як пишуть західні ЗМІ, у коментарі журналістам молодша донька актора заявила про те, що Брюс вже майже втратив можливість говорити.

Ця новина неабияк схвилювала шанувальників актора, адже зовсім нещодавно його старша донька, Румер, казала, що стан батька стабільний.

Декілька днів тому в ефірі шоу Loose Women донька зірки заявила про те, що стан батька залишається стабільним і погіршень немає.

"У нього все гаразд, тому що він бачить, що ми всі одна сім'я. Ми дуже близькі. Найпрекрасніше — це як ми згуртовані, так це мило. Ми дійсно одне ціле", — сказала Румер.

Нагадаємо, 2023 року "міцному горішку" діагностували тяжку форму деменції — лобно-скорневу. Після цього Вілліс перестав зніматися у кіно та з'являтися на публіці. Актор підтримує його родина — дружина Емма Гемінг та їхні доньки, Майбел та Евелін, старші доньки Румер, Скаут та Таллула, а також колишня дружина Демі Мур.

Раніше ми писали, що Метью Макконагі повернувся у кіно після перерви.

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