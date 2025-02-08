Місія неможлива 8 — Том Круз шокував трюком на перевернутому літаку — відео

Том Круз. Фото: instagram.com/tomcruise

Голлівудський актор Том Круз знову приголомшив фанатів своїми навичками каскадера. Зірка показав, як виконує надскладний трюк для нового фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата".

Відео зі знімань актор поділився на своїй сторінці в Instagram.

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62-річний актор відомий тим, що самотужки виконує усі трюки у своїх фільмах. Круз вже літав на крилі літака, пірнав на глибину, стрибав на мотоциклі з гори, а цього разу шокував польотами на перевернутому літаку.

У кадрі Круз міцно тримався за вузьку планку, прикріплену до верхньої частини літака, коли той перебував у перевернутому положенні. Сцена була знята на висоті близько 2000 метрів над горами.

Фанати були шоковані тим, на що наважується актор заради епічного кадру. У коментарях шанувальники висловили своє захоплення та пожартували над новими відео від Круза.

"Справжній останній герой бойовиків нашого часу".

"Звичайний робочий день Тома Круза. Легенда".

"А він знає, що можна літати всередині літаків?".

"Ось хто дійсно проживає це життя! Божевільний!".

Зазначимо, що вихід нової частини франшизи "Місія неможлива" запланований на 23 травня 2025 року.

Раніше у мережі з'явилися кадр першого за п'ять років фільму з Метью Макконагі.

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