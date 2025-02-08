Миссия невозможна 8 - Том Круз шокировал трюком на перевернутом самолете - видео

Том Круз. Фото: instagram.com/tomcruise

Голливудский актер Том Круз снова ошеломил фанатов своими навыками каскадера. Звезда показал, как выполняет сверхсложный трюк для нового фильма "Миссия невыполнима: Финальное расплата".

Видео со съемок актер поделился на своей странице в Instagram.

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62-летний актер известен тем, что самостоятельно выполняет все трюки в своих фильмах. Круз уже летал на крыле самолета, нырял на глубину, прыгал на мотоцикле с горы, а на этот раз шокировал полетами на перевернутом самолете.

В кадре Круз крепко держался за узкую планку, прикрепленную к верхней части самолета, когда тот находился в перевернутом положении. Сцена была снята на высоте около 2000 метров над горами.

Фанаты были шокированы тем, на что решается актер ради эпического кадра. В комментариях поклонники выразили свой восторг и пошутили над новыми видео от Круза.

"Настоящий последний герой боевиков нашего времени".

"Обычный рабочий день Тома Круза. Легенда".

"А он знает, что можно летать внутри самолетов?".

"Вот кто действительно проживает эту жизнь! Сумасшедший!".

Отметим, что выход новой части франшизы "Миссия невозможна" запланирован на 23 мая 2025 года.

Ранее в сети появились кадр первого за пять лет фильма с Мэтью Макконахи.

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