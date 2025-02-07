Фільм Східний фронт — про що він та чому варто подивитися українцям

Кадр з фільму "Східний фронт". Фото: скриншот

Документальний фільм "Східний фронт" став свідченням подій, що розгорнулися в Україні після 24 лютого 2022 року. Стрічка розповідає про події на фронті очима українських парамедиків.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому варто подивитися історію боротьби за життя та свободу.

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Головними героями стрічки стали п'ятеро українських парамедиків добровольчого батальйону "Госпітальєри", які відправили свої родини у безпечні місця, а самі вирушили на передову.

"Картина зображує наші цінності, наші радості та наше жахливе сьогодення. Цим фільмом ми прагнемо перш за все до західного глядача донести сенси, за які ми боремось, і що цінності в нас з цим глядачем спільні, на відміну від країни-агресора", — розповіли про фільм творці.

Вперше стрічка була представлена на Берлінале 24 лютого 2023 року, а згодом отримала купу схвальних відгуків на 30 кінофестивалях у світі. Загалом до створення картини доєдналася команда з України, Чехії, Латвії та США.

Документальний фільм був створений у співпраці режисерів Євгена Тітаренка та Віталія Манського. Саме Євген, будучи добровольцем медичного батальону у 2014-2015, та з лютого 2022 зняв унікальні кадри війни — Бучу, Ірпінь, Гостомель, штурми на Харківщині та Херсонщині.

Фільм "Східний фронт". Фото: Dzygamdb

Поєднання досвіду Манського та безпосередньої участі Тітаренка у подіях дозволило створити глибокий та багатогранний погляд на війну.

Стрічка показує безжальні бої на фронті, боротьбу за життя та затишок і спокій тилу. Саме це підкреслює важливість людяності, співчуття та мужності в найскладніші часи. Ця історія вкотре нагадує, що за подвигами стоять звичайні люди.

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