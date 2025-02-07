Фільм Східний фронт — про що він та чому варто подивитися українцям

Східний фронт — історія парамедиків, яку мусять побачити українці
Документальний фільм "Східний фронт" став свідченням подій, що розгорнулися в Україні після 24 лютого 2022 року. Стрічка розповідає про події на фронті очима українських парамедиків.
Редакція Новини.LIVE розповідає, чому варто подивитися історію боротьби за життя та свободу.
Чому варто подивитися "Східний фронт"
Головними героями стрічки стали п'ятеро українських парамедиків добровольчого батальйону "Госпітальєри", які відправили свої родини у безпечні місця, а самі вирушили на передову.
"Картина зображує наші цінності, наші радості та наше жахливе сьогодення. Цим фільмом ми прагнемо перш за все до західного глядача донести сенси, за які ми боремось, і що цінності в нас з цим глядачем спільні, на відміну від країни-агресора", — розповіли про фільм творці.
Вперше стрічка була представлена на Берлінале 24 лютого 2023 року, а згодом отримала купу схвальних відгуків на 30 кінофестивалях у світі. Загалом до створення картини доєдналася команда з України, Чехії, Латвії та США.
Документальний фільм був створений у співпраці режисерів Євгена Тітаренка та Віталія Манського. Саме Євген, будучи добровольцем медичного батальону у 2014-2015, та з лютого 2022 зняв унікальні кадри війни — Бучу, Ірпінь, Гостомель, штурми на Харківщині та Херсонщині.
Поєднання досвіду Манського та безпосередньої участі Тітаренка у подіях дозволило створити глибокий та багатогранний погляд на війну.
Стрічка показує безжальні бої на фронті, боротьбу за життя та затишок і спокій тилу. Саме це підкреслює важливість людяності, співчуття та мужності в найскладніші часи. Ця історія вкотре нагадує, що за подвигами стоять звичайні люди.
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