Фильм Восточный фронт - о чем он и почему стоит посмотреть украинцам

Кадр из фильма "Восточный фронт". Фото: скриншот

Документальный фильм "Восточный фронт" стал свидетельством событий, развернувшихся в Украине после 24 февраля 2022 года. Лента рассказывает о событиях на фронте глазами украинских парамедиков.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему стоит посмотреть историю борьбы за жизнь и свободу.

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Главными героями ленты стали пятеро украинских парамедиков добровольческого батальона "Госпитальеры", которые отправили свои семьи в безопасные места, а сами отправились на передовую.

"Картина изображает наши ценности, наши радости и наше ужасное настоящее. Этим фильмом мы стремимся прежде всего к западному зрителю донести смыслы, за которые мы боремся, и что ценности у нас с этим зрителем общие, в отличие от страны-агрессора", — рассказали о фильме создатели.

Впервые лента была представлена на Берлинале 24 февраля 2023 года, а впоследствии получила множество положительных отзывов на 30 кинофестивалях в мире. В общем к созданию картины присоединилась команда из Украины, Чехии, Латвии и США.

Документальный фильм был создан в сотрудничестве режиссеров Евгения Титаренко и Виталия Манского. Именно Евгений, будучи добровольцем медицинского батальона в 2014-2015, и с февраля 2022 снял уникальные кадры войны — Бучу, Ирпень, Гостомель, штурмы на Харьковщине и Херсонщине.

Фильм "Восточный фронт". Фото: Dzygamdb

Сочетание опыта Манского и непосредственного участия Титаренко в событиях позволило создать глубокий и многогранный взгляд на войну.

Лента показывает безжалостные бои на фронте, борьбу за жизнь и уют и покой тыла. Именно это подчеркивает важность человечности, сострадания и мужества в самые сложные времена. Эта история в очередной раз напоминает, что за подвигами стоят обычные люди.

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