Фільм з Метью Макконагі "Суперники Амзіа" — перший кадр і дата виходу

Метью Макконагі. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Голлівудський актор Метью Макконагі вперше за п'ять років з'явиться на великому екрані. Зовсім скоро глядачі побачать кримінальний трилле за участі зірки "Суперники Амзіа".

Кінокомпанія BLACK BEAR показала перший кадр стрічки та оголосила дату прем'єри в Instagram.

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Фільм режисера Ендрю Паттерсона був відзнятий ще 2023 році, але на певний час був відкладений на полицю. І ось нарешті глядачі зможуть насолодитися переглядом довгоочікуваної стрічки.

Фільм "Суперники Амзіа" покажуть в рамках фестивалю South by Southwest (SXSW), який відбудеться з 7 по 15 березня.

Перший кадр фільму "Суперники Амзіа". Фото: instagram.com/blackbearpics

Макконагі зіграв у фільмі Амзіа Кінга, людину, яка керує виробництвом усього меду у містечку штату Оклагома. Ця "солодка" гра насправді безжалісна, а конкуренція шалена.

У фільмі також зіграли Курт Рассел, Коул Спроус, Оуен Тіг, Скотт Шепард, Роб Морган, Тоні Револорі, Джейк Горовіц та акторка-початківець Анджеліна ЛукінГласс.

Нагадаємо, в рамках SXSW також покажуть кримінальну драму "Ще одна проста послуга" з Блейк Лайвлі та Анною Кендрик.

Також зірка "Баффі — переможниця вампірів" висловилася про перезапуск серіалу.