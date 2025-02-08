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Макконахи снялся в криминальном триллере — первый кадр

8 февраля 2025 10:13
Мария Коваленко - Редактор
Фильм с Мэтью Макконахи "Соперники Амзиа" - первый кадр и дата выхода
Мэтью Макконахи. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey
Мария Коваленко - Редактор

Голливудский актер Мэтью Макконахи впервые за пять лет появится на большом экране. Совсем скоро зрители увидят криминальный трилле с участием звезды "Соперники Амзиа".

Кинокомпания BLACK BEAR показала первый кадр ленты и объявила дату премьеры в Instagram.

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"Соперники Амзиа" — первый кадр и дата выхода

Фильм режиссера Эндрю Паттерсона был отснят еще 2023 году, но на некоторое время был отложен на полку. И вот наконец-то зрители смогут насладиться просмотром долгожданной ленты.

Фильм "Соперники Амзиа" покажут в рамках фестиваля South by Southwest (SXSW), который состоится с 7 по 15 марта.

Метью Макконагі у фільмі "Суперники Амзіа" - фото
Первый кадр фильма "Соперники Амзиа". Фото: instagram.com/blackbearpics

Макконахи сыграл в фильме Амзиа Кинга, человека, который руководит производством всего меда в городке штата Оклагома. Эта "сладкая" игра на самом деле безжалостная, а конкуренция безумная.

В фильме также сыграли Курт Рассел, Коул Спроус, Оуэн Тиг, Скотт Шепард, Роб Морган, Тони Револори, Джейк Горовиц и начинающая актриса Анджелина ЛукинГласс.

Напомним, в рамках SXSW также покажут криминальную драму "Еще одна простая услуга" с Блейк Лайвли и Анной Кендрик.

Также звезда "Баффи — истребительница вампиров" высказалась о перезапуске сериала.

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