Ендріан Броуді ледь не втратив ніс на зніманнях Бруталіста — відео

Ендріан Броуді. Фото: instagram.com/adrienbrody

З американським актором Ендріаном Броуді трапився конфуз під час знімання нового фільму "Бруталіст". Через помилку візажистки оскароносний артист ледь не "втратив" свого носа.

Про кумедний інцидент зірка розповів під час шоу Джиммі Феллона.

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Для фінальних сцени у драматичному фільму актору довелося накладати чимало гриму та спеціальне протезування для того, аби показати свого персонажа у старості.

Після завершення знімальної зміни візажистка взялася знімати грим та випадково прийняла справжні ніс актора за протез.

"Вона почала активно працювати з розчинником на моєму носі. І я запитав: "Ви намагаєтеся це видалити?". Вона відповіла: "Так". А я кажу: "Це не відклеїться!" — пригадав Броуді.

Після конфузу дівчина перепросила у актора. А цю кумедну ситуацію Броуді пообіцяв занотувати у своєму щоденнику.

Раніше ми розповідали, що Marvel втрапили у конфуз через постер до нової частини "Фантастичної четвірки".

А також стало відомо, хто може зіграти головні ролі у серіалі "Гаррі Поттер".