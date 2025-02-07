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Эндриан Броуди едва не "потерял" нос во время съемок "Бруталиста"

7 февраля 2025 15:34
Мария Коваленко - Редактор
Эндриан Броуди едва не потерял нос на съемках Бруталиста - видео
Эндриан Броуди. Фото: instagram.com/adrienbrody
Мария Коваленко - Редактор

С американским актером Эндрианом Броуди случился конфуз во время съемок нового фильма "Бруталист". Из-за ошибки визажистки оскароносный артист едва не "потерял" свой нос.

О забавном инциденте звезда рассказал во время шоу Джимми Фэллона.

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Для финальных сцен в драматическом фильме актеру пришлось накладывать немало грима и специальное протезирование для того, чтобы показать своего персонажа в старости.

После завершения съемочной смены визажистка взялась снимать грим и случайно приняла настоящие нос актера за протез.

"Она начала активно работать с растворителем на моем носу. И я спросил: "Вы пытаетесь это удалить?". Она ответила: "Да". А я говорю: "Это не отклеится!" — вспомнил Броуди.

После конфуза девушка извинилась перед актером. А эту забавную ситуацию Броуди пообещал записать в своем дневнике.

Ранее мы рассказывали, что Marvel попали в конфуз из-за постера к новой части "Фантастической четверки".

А также стало известно, кто может сыграть главные роли в сериале "Гарри Поттер".

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