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Стало відомо, хто із зірок може зіграти у серіалі Гаррі Поттер

7 лютого 2025 11:53
Марія Коваленко - Редактор
Серіал Гаррі Поттер — хто зіграє Дамблдора, Снейпа та Геґріда
Промо серіалу "Гаррі Поттер". Фото: скриншот
Марія Коваленко - Редактор

Усі поттеромани із нетерпінням чекають прем'єру серіалу за мотивами книг Джоан К. Роулінг. Поки HBO не розкриває усіх секретів нової адаптації "Гаррі Поттера", однак вже стало відомо, хто може зіграти в ній ключові ролі.

У мережі вже обговорюють головних претендентів на ролі Волдеморта, Дамболдора та інших персонажів.

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Волдеморт — Кілліан Мерфі

Зірка "Опенгеймера" Кілліан Мерфі один із головних кандидатів на роль могутнього темного чарівника Волдеморта. У серії фільмів роль Темного Лорда виконав Рейф Файнз.

Кілліан Мерфі претендує на роль Волдеморта - фото
Волдеморт/ Кіллан Мерфі. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Албус Дамблдор — Марк Стронг/Марк Райленс

А ось на роль директора Ґоргвортсу розглядають двох претендентів. На місце Албуса Дамблдора мітять зірка "Кінгсмена" Марк Строг та Марк Райленс, відомий за фільмами "Шпигунський міст" та "Костюм".

Марк Стронг та Марк Райленс претендують на роль Дамблдора - фото
Марк Райленс/Албус Дамблдор/ Марк Стронг. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Мінерва Макґонеґел — Шерон Горґан/Рейчел Вайз

Професорку Мінерву Макґонеґел також прагнуть зіграти одразу дві відомі акторки. На роль претендує зірка "Мумії" Рейчел Вайз та комедійна акторка Шерон Горґан.

Шерон Горґан та Рейчел Вайз претендують на роль Мінерви Макґонеґел
Рейчел Вайз/Мінерва Макґонеґел/Шерон Горґан. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Геґрід — Бретт Ґолдштейн

Зіграти "хранителя ключів та садів" у Ґоргвордсі може 44-річний зірка серіалу "Тед Лассо" Бретт Ґолдштейн.

 Бретт Ґолдштейн може зіграти Геррыда - фото
Геґрід/Бретт Ґолдштейн. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Северус Снейп — Паапа Ессьєду

Найнеочікуванішим кандидатом на роль професора Снейпа став Паапа Ессьєду. У мережі активно обговорюють кандидатуру актора на місце Принца Напівкровки.

Паапа Ессьєду може зыграти Северуса Снейпа - фото
Северус Снейп/Паапа Ессьєду. Фото: Коллаж Новини.LIVE

Раніше ми показали, як змінилися зірки серіалу "Баффі — переможниця вампірів" за 28 років.

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