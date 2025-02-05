Найкращі мінісеріали — що подивитися за один вечір

Кадр з серіалу "Ріплі". Фото: скриншот

У зимовий вечір все, що потрібно — це загорнутися у затишний плед та поринути у цікавий сюжет. Короткі серіали із насиченим перебігом подій стануть у пригоді.

Новини.LIVE ділиться із вами добіркою цікавих історій, які можна подивитися за один вечір.

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Що знає Олівія? (4 серії)

Події розгортаються у маленькому містечку в штаті Мен навколо вчительки Олівії, її чоловіка Генрі та сина-підлітка. Тонка драма про кохання, вплив та історію жінки, яка бореться із власними вадами.

Гострі предмети (8 серій)

Журналістка Камілла Прікер повертається у рідне місто, аби написати статтю про моторошні вбивства маленьких дівчат. На шляху до розгадки страшних злочинів Каміла сама опиняється у власних кошмарах.

Вейн (10 серій)

16-річний підліток Вейн вирушає у несподівану пригоду. Юнак разом із подругою на мотоциклі прямує з Бостона до Флориди заради автівки, яку вкрали в його покійного батька.

Патрик Мелроуз (5 серій)

Життя аристократа Патрика Мелроуза зовсім не схоже на будні багатіїв. На тлі алкоголізму та наркозалежності він намагається подолати свої дитячі травми. До речі, ця роль вважається однією з найкращих у кар'єрі Бенедикта Камбербетча.

Північні води (10 серій)

Події розгортаються у Англії середини 19 століття. Колишній військовий хірург вирушає у китобійну експедицію як корабельний лікар. Однак від минулого важко втекти.

Ріплі (8 серій)

Том Ріплі заробляє на дрібних аферах у Нью-Йорку, поки його не знаходить відомий багатій. Бізнесмен звертається до головного героя із неочікуваним завданням. Цікава історія за мотивами кримінального роману "Талановитий містер Ріплі".

Раніше ми ділилися добіркою найцікавіших серіалів, які вийдуть цього лютого.

А також найсмачнішими рецептами за мотивами улюблених фільмів та серіалів.