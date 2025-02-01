Найцікавіші серіали лютого 2025 — які новинки вийдуть цього місяця

Постер серіалу "Дім Давида". Фото: instagram.com/primevideo

Цього місяця на глядачів чекає низка нових захопливих історій та повернення улюблених персонажів. Моторшний триллер, історична драма та спортивна комедія — кожен знайде щось своє серед лютневих новинок.

Редакція Новини.LIVE ділиться добіркою очікуваних серіальних прем'єр.

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Касандра

Новий німецький серіал для любителів полоскотати нерви. Події розгортаються навколо родини, яка поселилася у найпершому у країні "розумному будинку". На допомогу їм приходить роботизована хатня робітниця Касандра, яка зробить усе, щоб нові власники не покинули оселю.

Прем'єра — 6 лютого.

Яблучний оцет

Новий драматичний серіал з елементами комедії та триллеру розповість про життя двох жінок, які пропагандують нові методі оздоровлення та зцілення від смертельних хвороб. Обидві вони брешуть, проте лише одна — робить це за власним бажанням.

Прем'єра — 6 лютого.

Білий лотос

Події третього сезону популярного серіалу розгорнуться у Тайланді. Як і в попередніх частинах, події будуть зосереджені навколо життя гостей та персоналу розкішного курорту, серед яких глядачі побачать "патріарха, керівника корпорації, акторку, двох матерів, вигнанця і йога".

Прем'єра — 16 лютого.

Нульовий день

Колишній президент США Джордж Маллен у виконанні Роберта де Ніро мусить знайти джерело кібератаки, яка спричинила хаос та тисячі людських жертв по усіх країні. У пошуках правди йому доведеться зіштовхнутися із амбіціями, брехнею та власними темними секретами.

Прем'єра — 20 лютого

Тисяча ударів

Новий серіал від режисера "Гострих картузів" Стівена Найта точно припаде до душі фанатам. Він розповість про реальний злочинний синдикат "Сорок слонів", учасницями якого переважно були жінки. Захоплений боксом головний герой Єзекія порине у світ, де варто боротися за своєї виживання та амбіції.

Прем'єра — 21 лютого

Форс-мажори: Лос Анджелес

Продовження юридичного серіалу, який свого часу подарував славу Меган Маркл. Головним героєм стане колишній прокурор із Нью-Йорк Тед Блек, який очолить юридичну фірму у Лос-Анджелесі. Чи вдасться Теду врятувати компанію на грані краху — дізнаємося зовсім скоро.

Прем'єра — 23 лютого.

Дім Давида

Біблейська історія царя Давида стане новим епічним блокбастером. У новому прочитанні глядачі побачать історію сходження Давида — від просто пастуха до царя Ізраїлю.

Прем'єра — 27 лютого.

Плеймейкерка

Головна героїня Ісла Гордон звикла до гучних тусовок та вечірок, однак тепер їй доведеться стати справжньою бізнеследі та очолити сімейну баскетбольну команду замість свого брата. Роль головної героїні у серіалі виконає Кейт Хадсон.

Прем'єра — 27 лютого.

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