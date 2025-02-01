Самые интересные сериалы февраля 2025 - какие новинки выйдут в этом месяце

Постер сериала "Дом Давида". Фото: instagram.com/primevideo

В этом месяце зрителей ждет ряд новых увлекательных историй и возвращение любимых персонажей. Моторный триллер, историческая драма и спортивная комедия — каждый найдет что-то свое среди февральских новинок.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой ожидаемых сериальных премьер.

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Кассандра

Новый немецкий сериал для любителей пощекотать нервы. События разворачиваются вокруг семьи, которая поселилась в самом первом в стране "умном доме". На помощь им приходит роботизированная домработница Кассандра, которая сделает все, чтобы новые владельцы не покинули дом.

Премьера — 6 февраля.

Яблочный уксус

Новый драматический сериал с элементами комедии и триллера расскажет о жизни двух женщин, которые пропагандируют новые методы оздоровления и исцеления от смертельных болезней. Обе они врут, однако только одна - делает это по собственному желанию.

Премьера — 6 февраля.

Белый лотос

События третьего сезона популярного сериала развернутся в Тайланде. Как и в предыдущих частях, события будут сосредоточены вокруг жизни гостей и персонала роскошного курорта, среди которых зрители увидят "патриарха, руководителя корпорации, актрису, двух матерей, изгнанника и йога".

Премьера — 16 февраля.

Нулевой день

Бывший президент США Джордж Маллен в исполнении Роберта де Ниро должен найти источник кибератаки, которая вызвала хаос и тысячи человеческих жертв по всей стране. В поисках правды ему придется столкнуться с амбициями, ложью и собственными темными секретами.

Премьера — 20 февраля

Тысяча ударов

Новый сериал от режиссера "Острых козырьков" Стивена Найта точно придется по душе фанатам. Он расскажет о реальном преступном синдикате "Сорок слонов", участницами которого преимущественно были женщины. Увлеченный боксом главный герой Езекия погрузится в мир, где стоит бороться за свое выживание и амбиции.

Премьера — 21 февраля

Форс-мажоры: Лос Анджелес

Продолжение юридического сериала, который в свое время подарил славу Меган Маркл. Главным героем станет бывший прокурор из Нью-Йорка Тед Блэк, который возглавит юридическую фирму в Лос-Анджелесе. Удастся ли Теду спасти компанию на грани краха - узнаем совсем скоро.

Премьера — 23 февраля.

Дом Давида

Библейская история царя Давида станет новым эпическим блокбастером. В новом прочтении зрители увидят историю восхождения Давида — от просто пастуха до царя Израиля.

Премьера — 27 февраля.

Плеймейкерша

Главная героиня Исла Гордон привыкла к громким тусовкам и вечеринкам, однако теперь ей придется стать настоящей бизнес-леди и возглавить семейную баскетбольную команду вместо своего брата. Роль главной героини в сериале исполнит Кейт Хадсон.

Премьера — 27 февраля.

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