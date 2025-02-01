Самые интересные сериалы февраля 2025 - какие новинки выйдут в этом месяце

Самые интересные сериалы февраля — что посмотреть в этом месяце
В этом месяце зрителей ждет ряд новых увлекательных историй и возвращение любимых персонажей. Моторный триллер, историческая драма и спортивная комедия — каждый найдет что-то свое среди февральских новинок.
Редакция Новини.LIVE делится подборкой ожидаемых сериальных премьер.
Кассандра
Новый немецкий сериал для любителей пощекотать нервы. События разворачиваются вокруг семьи, которая поселилась в самом первом в стране "умном доме". На помощь им приходит роботизированная домработница Кассандра, которая сделает все, чтобы новые владельцы не покинули дом.
Премьера — 6 февраля.
Яблочный уксус
Новый драматический сериал с элементами комедии и триллера расскажет о жизни двух женщин, которые пропагандируют новые методы оздоровления и исцеления от смертельных болезней. Обе они врут, однако только одна - делает это по собственному желанию.
Премьера — 6 февраля.
Белый лотос
События третьего сезона популярного сериала развернутся в Тайланде. Как и в предыдущих частях, события будут сосредоточены вокруг жизни гостей и персонала роскошного курорта, среди которых зрители увидят "патриарха, руководителя корпорации, актрису, двух матерей, изгнанника и йога".
Премьера — 16 февраля.
Нулевой день
Бывший президент США Джордж Маллен в исполнении Роберта де Ниро должен найти источник кибератаки, которая вызвала хаос и тысячи человеческих жертв по всей стране. В поисках правды ему придется столкнуться с амбициями, ложью и собственными темными секретами.
Премьера — 20 февраля
Тысяча ударов
Новый сериал от режиссера "Острых козырьков" Стивена Найта точно придется по душе фанатам. Он расскажет о реальном преступном синдикате "Сорок слонов", участницами которого преимущественно были женщины. Увлеченный боксом главный герой Езекия погрузится в мир, где стоит бороться за свое выживание и амбиции.
Премьера — 21 февраля
Форс-мажоры: Лос Анджелес
Продолжение юридического сериала, который в свое время подарил славу Меган Маркл. Главным героем станет бывший прокурор из Нью-Йорка Тед Блэк, который возглавит юридическую фирму в Лос-Анджелесе. Удастся ли Теду спасти компанию на грани краха - узнаем совсем скоро.
Премьера — 23 февраля.
Дом Давида
Библейская история царя Давида станет новым эпическим блокбастером. В новом прочтении зрители увидят историю восхождения Давида — от просто пастуха до царя Израиля.
Премьера — 27 февраля.
Плеймейкерша
Главная героиня Исла Гордон привыкла к громким тусовкам и вечеринкам, однако теперь ей придется стать настоящей бизнес-леди и возглавить семейную баскетбольную команду вместо своего брата. Роль главной героини в сериале исполнит Кейт Хадсон.
Премьера — 27 февраля.
Ранее Netflix анонсировал главные кинопремьеры года — узнайте, какие интересные новинки ждут зрителей в 2025-ом.
Также мы сделали подборку лучших комедийных новинок, которые сделают ваши выходные веселее.
Читайте Новини.LIVE!