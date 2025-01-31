Відпустка наосліп - трейлер та дата виходу комедії з Даніелем Салемом

Даніель Салем. Фото: скриншот

Телеведучий, а нині й військовослужбовець, Даніель Салем та акторка Тетяна Малкова з'являться на екранах у новій романтичній комедії "Відпустка наосліп". Прем'єра фільму запланована на 27 березня 2025 року.

Перший трейлер ромкому вже представили на YouTube.

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"Відпустка наосліп" — трейлер

Вже навесні українські глядачів чекає дебютний фільм режисерки Валерії Фадєєвої, створений за підтримки Держкіно.

Романтична комедія "Відпустка наосліп" розповість про неочікувану історію знайомства київської бізнеследі Інни та військовослужбовця Назара. Легкий гумор, зірковий склад та неймовірна краса українських Карпат обіцяють подарувати глядачу незабутні враження.

Головні ролі у фільмі виконали Даніель Салем, який від початку повномасштабної війни служить у ЗСУ, та Тетяна Малкова, відома за ролями у серіалах "Пес Альф" та "Моя улюблена Страшко".

Також до касту приєдналися Федір Гуринець, Наталія Корецька Слава Ніконоров та співачка Lida Lee, для якою стрічка стала дебютом у кіно.

Кадр з фільму "Відпустка наосліп". Фото: скриншот

Раніше ми писали, що українську комедію "Коли ти вийдеш заміж?" покажуть в рамках Берлінського кінофестивалю.

Також Netflix підігрів інтерес фанатів новим тизером другого сезону "Венздей".