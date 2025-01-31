Отпуск вслепую - трейлер и дата выхода комедии с Даниэлем Салемом

Даниэль Салем. Фото: скриншот

Телеведущий, а ныне и военнослужащий, Даниэль Салем и актриса Татьяна Малкова появятся на экранах в новой романтической комедии "Отпуск вслепую". Премьера фильма запланирована на 27 марта 2025 года.

Первый трейлер ромкома уже представили на YouTube.

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"Отпуск вслепую" — трейлер

Уже весной украинских зрителей ждет дебютный фильм режиссера Валерии Фадеевой, созданный при поддержке Госкино.

Романтическая комедия "Отпуск вслепую" расскажет о неожиданной истории знакомства киевской бизнес-леди Инны и военнослужащего Назара. Легкий юмор, звездный состав и невероятная красота украинских Карпат обещают подарить зрителю незабываемые впечатления.

Главные роли в фильме исполнили Даниэль Салем, который с начала полномасштабной войны служит в ВСУ, и Татьяна Малкова, известная по ролям в сериалах "Пес Альф" и "Моя любимая Страшко".

Также к касту присоединились Федор Гуринец, Наталья Корецкая Слава Никоноров и певица Lida Lee, для которой лента стала дебютом в кино.

Кадр из фильма "Отпуск вслепую". Фото: скриншот

Ранее мы писали, что украинскую комедию "Когда ты выйдешь замуж?" покажут в рамках Берлинского кинофестиваля.

Также Netflix подогрел интерес фанатов новым тизером второго сезона "Уэнздей".