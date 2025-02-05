Лучшие мини-сериалы - что посмотреть за один вечер

Не оторваться — мини-сериалы, которые можно посмотреть за вечер
В зимний вечер все, что нужно — это завернуться в уютный плед и окунуться в интересный сюжет. Короткие сериалы с насыщенным ходом событий пригодятся.
Новини.LIVE делится с вами подборкой интересных историй, которые можно посмотреть за один вечер.
Что знает Оливия? (4 серии)
События разворачиваются в маленьком городке в штате Мэн вокруг учительницы Оливии, ее мужа Генри и сына-подростка. Тонкая драма о любви, влиянии и истории женщины, которая борется с собственными недостатками.
Острые предметы (8 серий)
Журналистка Камилла Прикер возвращается в родной город, чтобы написать статью о жутких убийствах маленьких девочек. На пути к разгадке страшных преступлений Камила сама оказывается в собственных кошмарах.
Вейн (10 серий)
16-летний подросток Уэйн отправляется в неожиданное приключение. Юноша вместе с подругой на мотоцикле направляется из Бостона во Флориду ради машины, которую украли у его покойного отца.
Патрик Мелроуз (5 серий)
Жизнь аристократа Патрика Мелроуза совсем не похожа на будни богачей. На фоне алкоголизма и наркозависимости он пытается преодолеть свои детские травмы. Кстати, эта роль считается одной из лучших в карьере Бенедикта Камбербэтча.
Северные воды (10 серий)
События разворачиваются в Англии середины 19 века. Бывший военный хирург отправляется в китобойную экспедицию в качестве корабельного врача. Однако от прошлого трудно убежать.
Рипли (8 серий)
Том Рипли зарабатывает на мелких аферах в Нью-Йорке, пока его не находит известный богач. Бизнесмен обращается к главному герою с неожиданным заданием. Интересная история по мотивам криминального романа "Талантливый мистер Рипли".
Ранее мы делились подборкой самых интересных сериалов, которые выйдут в этом феврале.
А также самыми вкусными рецептами по мотивам любимых фильмов и сериалов.
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