Сериал Гарри Поттер - кто сыграет Дамблдора, Снейпа и Хагрида

Промо сериала "Гарри Поттер". Фото: скриншот

Все поттероманы с нетерпением ждут премьеру сериала по мотивам книг Джоан К. Роулинг. Пока HBO не раскрывает всех секретов новой адаптации "Гарри Поттера", однако уже стало известно, кто может сыграть в ней ключевые роли.

В сети уже обсуждают главных претендентов на роли Волан-де-Морт, Дамболдора и других персонажей.

Читайте также:

Волан-де-Морт — Киллиан Мерфи

Звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи один из главных кандидатов на роль могущественного темного волшебника Волдеморта. В серии фильмов роль Темного Лорда исполнил Рэйф Файнз.

Волан-де-Морт/ Киллан Мерфи. Фото: Коллаж Новости.LIVE

Албус Дамблдор — Марк Стронг/Марк Райленс

А вот на роль директора Хоргвартса рассматривают двух претендентов. На место Албуса Дамблдора метят звезда "Кингсмена" Марк Строг и Марк Райленс, известный по фильмам "Шпионский мост" и "Костюм".

Марк Райленс/Албус Дамблдор/ Марк Стронг. Фото: Коллаж Новости.LIVE

Минерва Макгонегел — Шэрон Хорган/Рейчел Уайз

Профессора Минерву Макгонегел также стремятся сыграть сразу две известные актрисы. На роль претендует звезда "Мумии" Рэйчел Уайз и комедийная актриса Шэрон Хорган.

Рэйчел Уайз/Минерва Макгонегел/Шерон Хорган. Фото: Коллаж Новости.LIVE

Хагрид — Бретт Голдштейн

Сыграть "хранителя ключей и садов" в Горгвардсе может 44-летний звезда сериала "Тед Лассо" Бретт Голдштейн.

Хагрид/Бретт Голдштейн. Фото: Коллаж Новости.LIVE

Северус Снейп — Паапа Эссьеду

Самым неожиданным кандидатом на роль профессора Снейпа стал Паапа Эссьеду. В сети активно обсуждают кандидатуру актера на место Принца Полукровки.

Северус Снейп/Паапа Эссьеду. Фото: Коллаж Новости.LIVE

Ранее мы показали, как изменились звезды сериала "Баффи - победительница вампиров" за 28 лет.

Также посмотрите подборку лучших детективных сериалов, которые удивят вас развязкой.