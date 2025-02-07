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Стало известно, кто может сыграть в сериале "Гарри Поттер"

7 февраля 2025 11:53
Мария Коваленко - Редактор
Сериал Гарри Поттер - кто сыграет Дамблдора, Снейпа и Хагрида
Промо сериала "Гарри Поттер". Фото: скриншот
Мария Коваленко - Редактор

Все поттероманы с нетерпением ждут премьеру сериала по мотивам книг Джоан К. Роулинг. Пока HBO не раскрывает всех секретов новой адаптации "Гарри Поттера", однако уже стало известно, кто может сыграть в ней ключевые роли.

В сети уже обсуждают главных претендентов на роли Волан-де-Морт, Дамболдора и других персонажей.

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А вот на роль директора Хоргвартса рассматривают двух претендентов. На место Албуса Дамблдора метят звезда "Кингсмена" Марк Строг и Марк Райленс, известный по фильмам "Шпионский мост" и "Костюм".

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