Сериал Гарри Поттер - кто сыграет Дамблдора, Снейпа и Хагрида

Стало известно, кто может сыграть в сериале "Гарри Поттер"
Все поттероманы с нетерпением ждут премьеру сериала по мотивам книг Джоан К. Роулинг. Пока HBO не раскрывает всех секретов новой адаптации "Гарри Поттера", однако уже стало известно, кто может сыграть в ней ключевые роли.
В сети уже обсуждают главных претендентов на роли Волан-де-Морт, Дамболдора и других персонажей.
Волан-де-Морт — Киллиан Мерфи
Звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи один из главных кандидатов на роль могущественного темного волшебника Волдеморта. В серии фильмов роль Темного Лорда исполнил Рэйф Файнз.
Албус Дамблдор — Марк Стронг/Марк Райленс
А вот на роль директора Хоргвартса рассматривают двух претендентов. На место Албуса Дамблдора метят звезда "Кингсмена" Марк Строг и Марк Райленс, известный по фильмам "Шпионский мост" и "Костюм".
Минерва Макгонегел — Шэрон Хорган/Рейчел Уайз
Профессора Минерву Макгонегел также стремятся сыграть сразу две известные актрисы. На роль претендует звезда "Мумии" Рэйчел Уайз и комедийная актриса Шэрон Хорган.
Хагрид — Бретт Голдштейн
Сыграть "хранителя ключей и садов" в Горгвардсе может 44-летний звезда сериала "Тед Лассо" Бретт Голдштейн.
Северус Снейп — Паапа Эссьеду
Самым неожиданным кандидатом на роль профессора Снейпа стал Паапа Эссьеду. В сети активно обсуждают кандидатуру актера на место Принца Полукровки.
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