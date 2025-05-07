Найкращі детективні серіали з неочікуваним фіналом — топ-5

5 детективних серіалів, які шокують неочікуваним фіналом
Якщо ви полюбляєте загадки та інтриги, ці детективні серіали точно переглянути. Кожен з них буде тримати у напрузі до останньої хвилини.
Найкращі детективні серіалі у добірці Новини.LIVE.
Міст (2011)
Коли тіло знаходять на мосту на самому кордоні між Данією та Швецією, за справу беруться найкращі детективи з обох країн. Тільки разом Мартін Роде і Сага Норен зможуть знайти вбивцю.
Знищення (2020)
Ідеальне подружжя життя головної героїні Грейс та її чоловіка Джонатана руйнується на очах після раптового вбивства, у якому чоловік стає головним підозрюваним. Неймовірна гра Ніколь Кідман та Г'ю Гранта, багато підказок, хибних слідів та несподіваний фінал змусять вас передивитися серіал ще раз.
Тіла (2023)
Британський детективний трилер про загадкове тіло, яке з'являється у Лондоні в чотирьох різних часових періодах. Чотири детективи, розділені десятиліттями, намагаються розкрити таємницю, яка змінить історію.
Мейр із Істтауна (2021)
Детектив Маре Шіен розслідує вбивство молодої дівчини у передмісті Істтауна. Пошуки поліцейської приведуть її не лише до вбивці, а й до власних таємниць, а у маленькому містечку ніколи не знаєш, хто виявиться твоїм ворогом. Головну роль у серіалі виконала Кейт Вінслет.
Захищаючи Джейкоба (2023)
У провінційному містечку вбивають підлітка, а головним підозрюваним стає його однокласник — 14-річний Джейкоб, син помічника окружного прокурора Енді Барбера. Батьки хлопця не вірять у його провину та готові усіма способами довести це іншим.
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