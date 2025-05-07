Найкращі детективні серіали з неочікуваним фіналом — топ-5

Кадр з серіалу "Знищення". Фото: HBO

Якщо ви полюбляєте загадки та інтриги, ці детективні серіали точно переглянути. Кожен з них буде тримати у напрузі до останньої хвилини.

Найкращі детективні серіалі у добірці Новини.LIVE.

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Міст (2011)

Коли тіло знаходять на мосту на самому кордоні між Данією та Швецією, за справу беруться найкращі детективи з обох країн. Тільки разом Мартін Роде і Сага Норен зможуть знайти вбивцю.

Кадр з серіалу "Міст". Фото: Wikipedia

Знищення (2020)

Ідеальне подружжя життя головної героїні Грейс та її чоловіка Джонатана руйнується на очах після раптового вбивства, у якому чоловік стає головним підозрюваним. Неймовірна гра Ніколь Кідман та Г'ю Гранта, багато підказок, хибних слідів та несподіваний фінал змусять вас передивитися серіал ще раз.

Постер серіалу "Знищення". Фото: HBO

Тіла (2023)

Британський детективний трилер про загадкове тіло, яке з'являється у Лондоні в чотирьох різних часових періодах. Чотири детективи, розділені десятиліттями, намагаються розкрити таємницю, яка змінить історію.

Кадр з серіалу "Тіла". Фото: Netflix

Мейр із Істтауна (2021)

Детектив Маре Шіен розслідує вбивство молодої дівчини у передмісті Істтауна. Пошуки поліцейської приведуть її не лише до вбивці, а й до власних таємниць, а у маленькому містечку ніколи не знаєш, хто виявиться твоїм ворогом. Головну роль у серіалі виконала Кейт Вінслет.

Кадр з серіалу "Мейр із Істтауна". Фото: HBO

Захищаючи Джейкоба (2023)

У провінційному містечку вбивають підлітка, а головним підозрюваним стає його однокласник — 14-річний Джейкоб, син помічника окружного прокурора Енді Барбера. Батьки хлопця не вірять у його провину та готові усіма способами довести це іншим.

Кадр з серіалу "Захищаючи Джейкоба". Фото: Apple TV+

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