Нові серіали українською мовою — що подивитися ввечері

Серіал "Кохання та полум'я". Фото: СТБ

Нові українські серіали впевнено підкорюють серця глядачів завдяки гострим та актуальним сюжетам і харизматичним героям. А ці чотири новинки гарантовано не дадуть відірватися від екрана.

Новини.LIVE ділиться своєю добіркою.

Реклама

Читайте також:

Кохання та полум'я

Гостросюжетний серіал, заснований на реальних історіях українських рятувальників, точно не залишить нікого байдужим. На тлі війни та надзвичайних подій кожен із членів команди переживає власну драму.

Слідча

Молода слідча Яся 10 років тому втратила рідного брата, якого вбили, коли він намагався знайти їхнього батька. Тепер, попри все, Яся хоче знайти винного. Розслідування сімейної справи переплітається із напруженою роботою у відділку та несподіваним коханням.

Ключі від правди

Раптова смерть брата змушує слідчу Валерію покинути службу у відділку та влаштуватися на роботу до одного з готелів міста. Але не просто так. Напередодні смерті брат Валерії був частим гостем готелю і вона впевнена, що знайде там усі відповіді.

Тілоохоронець

Головна героїня Катерина, яка ще у дитинстві втратила батьків, після народження донечки готова взяти на себе керування сімейним бізнесом. Але тепер жінка стає головною мішенню для тих, хто давно хотів привласнити компанію.

Раніше ми писали про новий комедійний серіал від Netflix, який підкорив глядачів. А також критики назвали 10 найкращих трилерів за останні 30 років.