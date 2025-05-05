Чотири пори року на Netflix — сюжет, актори та де дивитися

Серіал "Чотири пори року". Фото: Netflix

На стрімінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра серіалу "Чотири пори року". Нова комедія вже встигла підкорити серця глядачів.

Новини.LIVE розповідає про серіал детальніше.

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Про що серіал "Чотири пори року"

У центрі сюжету три подружні пари, які не просто дружать між собою протягом 30 років, а й разом їздять на відпочинок щосезону. Але весела традиція та багаторічна дружба опиняються під загрозою, коли одна з пар вирішує розлучитися.

У серіалі знялися Тіна Фей, Стів Карелл, Колман Домінго, Вілл Форте, Керрі Кенні, Марко Кальвані та Еріка Геннінгсен.

Комедійний серіал "Чотири пори року". Фото: Netflix

Завдяки харизматичним акторам, небанальному сюжету та скритим сенсам "Чотири пори року" стали швидко набирати популярність. У соцмережах глядачі поділилися своїми приємними враженнями від перегляду.

"Найкращий серіал за останній час".

"Ніби все так з гумором, а насправді важливі питання висвітлюються".

"Чудовий серіал про почуття, емоції, відносини і роботу над ними".

"Чудовий серіал. Одночасно легкий і наділений сенсами".

На платформі Netflix вже доступні усі 8 серій в українському дубляжі та мовою оригіналу із субтитрами.

Нагадаємо, Netflix випустив перший трейлер нової частини "Вулиці жаху". А також на стрімінговому майданчику вийде романтична комедія з Лесею Нікітюк.