Чотири пори року на Netflix — сюжет, актори та де дивитися

Новий комедійний серіал від Netflix підкорив глядачів
На стрімінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра серіалу "Чотири пори року". Нова комедія вже встигла підкорити серця глядачів.
Новини.LIVE розповідає про серіал детальніше.
Про що серіал "Чотири пори року"
У центрі сюжету три подружні пари, які не просто дружать між собою протягом 30 років, а й разом їздять на відпочинок щосезону. Але весела традиція та багаторічна дружба опиняються під загрозою, коли одна з пар вирішує розлучитися.
У серіалі знялися Тіна Фей, Стів Карелл, Колман Домінго, Вілл Форте, Керрі Кенні, Марко Кальвані та Еріка Геннінгсен.
Завдяки харизматичним акторам, небанальному сюжету та скритим сенсам "Чотири пори року" стали швидко набирати популярність. У соцмережах глядачі поділилися своїми приємними враженнями від перегляду.
"Найкращий серіал за останній час".
"Ніби все так з гумором, а насправді важливі питання висвітлюються".
"Чудовий серіал про почуття, емоції, відносини і роботу над ними".
"Чудовий серіал. Одночасно легкий і наділений сенсами".
На платформі Netflix вже доступні усі 8 серій в українському дубляжі та мовою оригіналу із субтитрами.
Нагадаємо, Netflix випустив перший трейлер нової частини "Вулиці жаху". А також на стрімінговому майданчику вийде романтична комедія з Лесею Нікітюк.
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