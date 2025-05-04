Песики з Лесею Нікітюк — українська комедія вийде онлайн на Netflix

Романтична комедія з Лесею Нікітюк вийде на Netflix
Український фільм "Песики" стане доступним для перегляду на Netflix. Романтична комедія із Лесею Нікітюк у головній ролі незабаром з'явиться на стрімінговому майданчику.
Про це повідомили на сторінці платформи в Instagram.
Фільм "Песики" вийде на Netflix
Ще одна українська стрічка з'явиться на міжнародному майданчику. Романтична пригода, в якій телеведуча Леся Нікітюк зіграла головну роль, вийде на стрімінгу вже наступного тижня.
Netflix поділилися уривком з іншого фільму "Потяг у 31 грудня", де ведуча також зіграла епізодичну роль Яни з "Песиків", та потішили фанів звісткою.
"Фух, добре, що Леся Нікітюк підказали правильну дорогу. Вже скоро вона буде тут. "Песики" — 7 травня на Netflix", — анонсували прем'єру у компанії.
Сюжет романтичної комедії розповідає про затяту кар'єристку Яну, яка ніяк не може побудувати особисте життя. А все через прокляття, яке перетворює усіх її залицяльників на собак. Незабутні любовні пригоди, багато гумору та зірковий акторський склад вже підкорили глядачів не лише в Україні.
У фільмі також взяли участь Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін, Іван Бліндар і Володимир Ращук.
Нагадаємо, Netflix заінтригував трейлером нового горору про "Вулицю жахів". А також на міжнародному майданчику вийшов новий український детективний серіал.
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