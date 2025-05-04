Песики с Лесей Никитюк — украинская комедия выйдет онлайн на Netflix

Леся Никитюк в комедии "Песики". Фото: кадр из фильма

Украинский фильм "Песики" станет доступным для просмотра на Netflix. Романтическая комедия с Лесей Никитюк в главной роли вскоре появится на стриминговой площадке.

Об этом сообщили на странице платформы в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Фильм "Песики" выйдет на Netflix

Еще одна украинская лента появится на международной площадке. Романтическое приключение, в котором телеведущая Леся Никитюк сыграла главную роль, выйдет на стриминге уже на следующей неделе.

Netflix поделились отрывком из другого фильма "Поезд в 31 декабря", где ведущая также сыграла эпизодическую роль Яны из "Песиков", и порадовали фанов известием.

"Фух, хорошо, что Леся Никитюк подсказали правильную дорогу. Уже скоро она будет здесь. "Песики" — 7 мая на Netflix", — анонсировали премьеру в компании.

Сюжет романтической комедии рассказывает о ярой карьеристке Яне, которая никак не может построить личную жизнь. А все из-за проклятия, которое превращает всех ее ухажеров в собак. Незабываемые любовные приключения, много юмора и звездный актерский состав уже покорили зрителей не только в Украине.

В фильме также приняли участие Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Кирилл Ганин, Иван Блиндар и Владимир Ращук.

Напомним, Netflix заинтриговал трейлером нового хоррора об "Улице ужасов". А также на международной площадке вышел новый украинский детективный сериал.