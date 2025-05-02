Парочка слідчих на Netflix онлайн — про що серіал та чи буде другий сезон

Серіал "Парочка слідчих". Фото: кадр з серіалу

Український серіал "Парочка слідчих" підкорив глядачів одразу після прем'єри. А тепер детективна історія стада доступна для перегляду на стримінговій платформі Netflix.

Новини.LIVE розповідає про серіал.

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Про що серіал "Парочка слідчих"

Головна героїня — молода та амбітна слідча Софія, яка мусить очолити відділок. На новій роботі їй доведеться зіштовхнутися не лише із заплутаними кримінальними справами, а й довести колегами та рідним, що вона не дарма прийшла у професію. Особливо важко налагодити спільну мову Софії з судмедекспертом Павлом, який звик бути доволі різким та прямолінійним. Але, як відомо, від ненависті до кохання один крок.

Ролі у серіалі виконали Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тамара Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучеревський.

Відтепер детективний серіал став доступний на платформі Netflix.

Українські глядачі залишилися приємно вражені першим сезоном детективу, тож тепер із нетерпінням чекають на продовження історії. Однак поки що творці серіалу не розкривають подробиць про роботу над другим сезоном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 11 довгоочікуваних серіалів, які вийдуть у травні. А також творці серіалу "Ти" здивували фанів альтернативним фіналом.