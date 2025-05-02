Парочка следователей на Netflix онлайн - о чем сериал и будет ли второй сезон

Сериал "Парочка следователей". Фото: кадр из сериала

Украинский сериал "Парочка следователей" покорил зрителей сразу после премьеры. А теперь детективная история стада доступна для просмотра на стриминговой платформе Netflix.

Новини.LIVE рассказывает о сериале.

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Главная героиня — молодая и амбициозная следователь София, которая должна возглавить участок. На новой работе ей придется столкнуться не только с запутанными уголовными делами, но и доказать коллегами и родным, что она не драма пришла в профессию. Особенно трудно наладить общий язык Софии с судмедэкспертом Павлом, который привык быть довольно резким и прямолинейным. Но, как известно, от ненависти до любви один шаг.

Роли в сериале исполнили Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский.

Отныне детективный сериал стал доступен на платформе Netflix.

Украинские зрители остались приятно удивлены первым сезоном детектива, и теперь с нетерпением ждут продолжения истории. Однако пока создатели сериала не раскрывают подробностей о работе над вторым сезоном.

Напомним, ранее мы рассказывали об 11 долгожданных сериалах, которые выйдут в мае. А также создатели сериала "Ты" удивили фанов альтернативным финалом.