Нові серіали травня 2025 — Сирени, Вбивцебот, Дастер та інші — повний список

Серіал "Сирени". Фото: Netflix

Останній місяць весни буде насичений не лише сонячними днями, а й новинками серіалів. На глядачів чекають нові захопливі історії, а також повернення улюблених персонажів.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

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Чотири пори року

Три подружні пари мають давню спільну традицію — кожного сезону вирушати на відпочинок разом. Але нова відпустка опиняється під загрозою, коли одна з пар вирішує розлучитися.

Прем'єра 1 травня.

Ходячі мерці: Мертве місто

Другий сезон серіалу знову розповість про пригоди Меггі та Нігана у пост-апокаліптичним Нью-Йорком. Персонажі вирішають на небезпечні пошуки зниклого сина Меган.

Прем'єра 4 травня.

Покерфейс

Головна героїня Чарлі, яка легко визначає брехню лише одним поглядом, у другому сезоні також вимушена рятуватися від колишнього боса-злочинця. Подорожуючи Америкою, вона використовує свій дар, щоб допомогти іншим.

Прем'єра 8 травня.

Погані думки

Новий серіал у жанрі чорної комедії від відомого американського коміка Тома Сеґура. Кожен епізод розповість окрему історію та змусить глядача сміятися та лякатися одночасно.

Прем'єра 13 травня.

Фред і Роуз Вести: Британська історія жаху

Мінісеріал розповість про одних із найжорстокіших серійних убивць Великої Британії — Фреда й Роуз Вестів. Нещодавно знайдені матеріали поліції відкриють нові подробиці моторошної справи.

Прем'єра 14 травня.

Змійки й драбинки

Молода й амбітна вчителька мрії зайняти пост директорки школи. Але шлях до омріяної посади пролягає через брехню, корупцію та особисті драми.

Любов, смерть і роботи

Серіал-антологія повертається, щоб розповісти глядачам нові анімаційні історії, засновані на науково-фантастичній стрічці "Важкий метал" 1981 року.

Прем'єра 15 травня.

Дастер

Перша темношкіра жінка, яка стає агенткою ФБР, вирішує знищити злочинний синдикат. Для цього вона об'єднується із водієм, який допомагав злочинцям тікати з місця злочину.

Прем'єра 15 травня.

Вбивцебот

Охоронний андроїд, який зветься Вбивцебот, насправді має розумові здібності. Він мусить приховувати свої навички вільного мислення та виконувати чужі жорстокі накази. Однак його все більше починає тягнути до людей.

Прем'єра 16 травня.

Дев'ять ідеальних незнайомців

Головна героїня у виконанні Ніколь Кідман організовує нетипові ретрити для тих, хто втомився від буденного життя. У новому сезоні дев'ять нових гостей вирушать до Австрійськи Альп на чергове шокуюче "перезавантаження".

Сирени

Девон хвилюється за свою сестру Симону, яка має дуже дивні стосунки зі своєю начальницею Мікаелою Келл. Дівчина вирішує втрутитися та приїжджає на вікенд до пляжного маєтку Келлів. Але Девон ще не знає, що Мікаела виявиться сильною суперницею.

Прем'єра 22 травня.

Раніше Ліам Гемсворт показався в образі Ґеральта на зніманнях нового "Відьмака". А також вийшов перший офіційний трейлер "Ілюзії обману 3".