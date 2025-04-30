Відьмак на Netflix — Ліам Гемсворт показався в ролі Ґеральта — фото

Ліам Гемсворт у ролі Ґеральда. Фото: Netflix

Глядачі побачили австралійського актора Ліама Гемсворта у ролі Ґеральта. Зірку кіно заскочили на зніманнях нового сезону серіалу "Відьмак" від Netflix.

Кадрами зі знімального майданчику поділилися Redanian Intelligence.

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Поки глядачі завмерли в очікуванні четвертого сезону серіалу, творці вже приступили до знімань п'ятого. Тривалий час фани лише уявляли, яким буде Ґеральт у нових епізодах, але тепер нарешті побачили повноцінний образ у виконанні Гемстворта, який замінив актора Генрі Кевілла.

Ліам Гемсворт на знімання серіалу "Відьмак". Фото: redanianintelligence.com

Творці серіалу спробували максимально зберегти образ головного персонажа та зробити мінімальні відмінності між двома акторами. У Ґеральта залишилася його фірмова шкірянка та зачіска.

Актор Ліам Гемсворт у ролі Ґеральта. Фото: redanianintelligence.com

Окрім Гемсворта на знімальному майданчику також були помічені Імон Феррен в ролі Кагіра та Лоуренс Фішберн в ролі Еміеля Регіса.

Імон Феррен на зніманнях "Відьмака". Фото: redanianintelligence.com

Лоуренс Фішберн в образі Еміеля Регіса. Фото: redanianintelligence.com

А також папараці підловили під час знімального процесу Джоя Беті, який грає у серіалі улюбленця шанувальників Лютика. До речі, фани підмітили, що у нових епізодах він трохи набрав ваги.

Джої Беті на зніманнях "Відьмака". Фото: redanianintelligence.com

Тим часом у мережі досі тривають суперечки щодо заміни головного актора. На думку багатьох глядачів, Кевілл був ідеальною кандидатурою й без нього серіал втратить свою "родзинку", а ось інша частина користувачів навпаки підтримує Гемсворта та вважає, що він більше схожий на "книжкового Ґеральта".

Нагадаємо, Netflix показав перший трейлер нового серіалу "Сирени" з Джуліанн Мур. А також стала відома дата прем'єри нового сезону "Венздей".