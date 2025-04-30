Ведьмак на Netflix — Лиам Хемсворт показался в роли Геральта — фото

Лиам Хемсворт в роли Геральда. Фото: Netflix

Зрители увидели австралийского актера Лиама Хемсворта в роли Геральта. Звезду кино застали на съемках нового сезона сериала "Ведьмак" от Netflix.

Кадрами со съемочной площадки поделились Redanian Intelligence.

Реклама

Читайте также:

Появились новые кадры со съемок "Ведьмака"

Пока зрители замерли в ожидании четвертого сезона сериала, создатели уже приступили к съемкам пятого. Долгое время фаны только представляли, каким будет Геральт в новых эпизодах, но теперь наконец увидели полноценный образ в исполнении Хемстворта, который заменил актера Генри Кэвилла.

Лиам Хемсворт на съемках сериала "Ведьмак". Фото: redanianintelligence.com

Создатели сериала попытались максимально сохранить образ главного персонажа и сделать минимальные различия между двумя актерами. У Геральта осталась его фирменная кожанка и прическа.

Актер Лиам Хемсворт в роли Геральта. Фото: redanianintelligence.com

Кроме Хемсворта на съемочной площадке также были замечены Имон Феррен в роли Кагира и Лоуренс Фишберн в роли Эмиэля Региса.

Имон Феррен на съемках "Ведьмака". Фото: redanianintelligence.com

Лоуренс Фишберн в образе Эмиэля Региса. Фото: redanianintelligence.com

А также папарацци подловили во время съемочного процесса Джоя Бети, который играет в сериале любимца поклонников Лютика. Кстати, фаны подметили, что в новых эпизодах он немного набрал вес.

Джои Бети на съемках "Ведьмака". Фото: redanianintelligence.com

Тем временем в сети до сих пор продолжаются споры относительно замены главного актера. По мнению многих зрителей, Кэвилл был идеальной кандидатурой и без него сериал потеряет свою "изюминку", а вот другая часть пользователей наоборот поддерживает Хемсворта и считает, что он больше похож на "книжного Геральта".

Напомним, Netflix показал первый трейлер нового сериала "Сирены" с Джулианн Мур. А также стала известна дата премьеры нового сезона "Уэнздей".