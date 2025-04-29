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Netflix заінтригував трейлером нового серіалу з Джуліанн Мур

29 квітня 2025 15:35
Марія Коваленко - Редактор
Сирени на Netflix — перший трейлер і дата виходу серіалу
Джуліанн Мур у серіалі "Сирени". Фото: Netflix
Марія Коваленко - Редактор

Стрімінговий майданчик Netflix показав глядачам перший офіційний трейлер нового серіалу "Сирени". Головну роль у комедійно-драматичній історії отримала голлівудська акторка Джуліанн Мур.

Відеоанонсом Netflix поділився на YouTube.

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У центрі сюжету молода дівчина Девон, яка схвильована дивними стосунками своєї сестри Сімони з її новою начальницею, загадковою світською левицею Мікаелою Келл. Для дівчини розкішне життя босса стало немов наркотик, тож Девон вирішує втрутитися. Але дівчина і гадки не має, що Мікаела виявиться серйозним супротивником. На героїв чекає "вибуховий" пляжний відпочинок у маєтку Келлів.

Колегами Джуліанн мур по серіалу стали акторки Меган Фейхі та Міллі Алкок. А також до акторського складу приєдналися Кевін Бейкон, Гленн Гауертон, Джош Сегарра, Фелікс Соліс та інші.

Серіал Сирени - фото
Кадр з серіалу "Сирени". Фото: Netflix

Виконавчою продюсеркою серіалу, до речі, стала Марго Роббі та її компанія LuckyChap.

Прем'єра "Сирен" на стрімінговому майданчику запланована на 22 травня 2025 року.

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