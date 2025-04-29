Сирены на Netflix — первый трейлер и дата выхода сериала

Netflix заинтриговал трейлером нового сериала с Джулианн Мур
Стриминговая площадка Netflix показала зрителям первый официальный трейлер нового сериала "Сирены". Главную роль в комедийно-драматической истории получила голливудская актриса Джулианн Мур.
Видеоанонсом Netflix поделился на YouTube.
Сериал "Сирены" — первый трейлер и дата премьеры
В центре сюжета молодая девушка Девон, которая взволнована странными отношениями своей сестры Симоны с ее новой начальницей, загадочной светской львицей Микаэлой Келл. Для девушки роскошная жизнь босса стала словно наркотик, поэтому Девон решает вмешаться. Но девушка и не подозревает, что Микаэла окажется серьезным противником. Героев ждет "взрывной" пляжный отдых в поместье Келлов.
Коллегами Джулианн Мур по сериалу стали актрисы Меган Фейхи и Милли Алкок. А также к актерскому составу присоединились Кевин Бейкон, Гленн Хауэртон, Джош Сегарра, Феликс Солис и другие.
Исполнительным продюсером сериала, кстати, стала Марго Робби и ее компания LuckyChap.
Премьера "Сирен" на стриминговой площадке запланирована на 22 мая 2025 года.
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